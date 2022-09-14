"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy, geri alınan İzyum şehrinde

14 Eylül 2022, Çarşamba 16:10
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.

Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

 

Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

 

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak​​​​​​​, Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy, geri alınan İzyum şehrinde

    Hava yurt genelinde ısınacak

    'Sosyal konut projesine başvuru sayısı 224 bine ulaştı'

    Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor

    Muğla - Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı

    5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü

    Fransa - Gironde'deki yangında 3 bin hektar yeşil alan küle döndü

    Bu iktidar zihniyeti darbecileri aratmıyor

    Eyfel Kulesi de tasarruf kapsamına alındı

    Böyle rezillik görmedim

    Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

    Rıza Kayaalp tarihe geçti

    20 yıla kadar hapsi isteniyor

    Yunanistan'ın geri itttiği göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi öldü

    Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

    76 yaşında “yılın ahisi” seçildi

    İcradaki dosya sayısı 24 milyonu aştı

    6’lı masa ortak akıl platformudur

    Enflasyonla fiyatlar üçe katlandı

    TÜİK verileri aldatmacadır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O sözlerin daha ağırı Nutuk’ta yok mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Öğretmenliği severek mi yapıyorsunuz?
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın bir harfinin bir nüktesinin ehemmiyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman neden başarılı oldu?
    Genel

    Bu iktidar zihniyeti darbecileri aratmıyor
    Faruk ÇAKIR

    Çin zulmü unutuldu mu?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir başka açıdan Kudüs
    Mehmet KOVANCI

    İçtihadın manileri, din adına siyasetin de manileridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.