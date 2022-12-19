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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy: Kilit öneme sahip Bahmut kontrolümüz altında

19 Aralık 2022, Pazartesi 15:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta şimdilik Donetsk bölgesinde cephe hattında bulunan Bahmut şehrinin savunmasının kendileri için kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna arasında yaklaşık 10 aydır süren savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün savunma kuvvetlerin yetkilileri ile bir araya gelerek çatışmaların devam ettiği cephe hatlarındaki durumu etraflıca ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun saldırılarının sürdüğünü bildirdi.

Rus ordusunun özelikle Donetsk bölgesine bağlı Bahmut şehrini ele geçirmek için şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bahmut yönü kilit öneme sahip. Şehir kontrolümüzün altında, ama işgalciler orada bir tek duvarın bile sağlam bırakılmaması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, cephenin diğer noktalarında da Rus kuvvetlerine karşı mücadeleye devam ettiklerini kaydederek, "Zaporijya bölgesi, Herson bölgesi, genel olarak güneyde işgalcilerin potansiyelini kademeli olarak azaltıyoruz." dedi.

Ordusunun yetkilileri ile ayrıca, Ukrayna'nın Rusya ve Belarus ile olan sınırlardaki güvenlik durumunu da görüştüklerini dile getiren Zelenskiy, "Hem Rusya hem de Belarus ile olan sınırın korunması da her zaman önceliklidir. Olası tüm savunma senaryolarına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Rus kuvvetlerinin en son 16 Aralık'ta Ukrayna'daki enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırıları sonucu ciddi elektrik kesintilerin meydana geldiğine işaret eden Zelenskiy, elektriksiz kalan 9 milyona yakın insana tekrar elektrik hizmetinin verildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın girişimi ile kış döneminde "Barış İçin Zirve" konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışmalar başlattıklarını bildiren Zelenskiy, ortak ülkelerin liderlerini söz konusu zirveye katılmaya davet etti.

AA

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