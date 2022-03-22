Zelenskiy: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi karşılığında Kiev’in de NATO üyeliğinden vazgeçebileceğini, hatta Kırım ve Donbas’ın statüsünü tartışmaya da hazır olduklarını söyledi.

DW’deki habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin’le “her türlü formatta” görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, Putin’le yüz yüze görüşmediği takdirde Rusya’nın gerçekten savaşı sonlandırmak isteyip istemediğini anlamanın imkânsız olacağını söyledi. Ateşkes sağlanması, Rus askerlerinin çekilmesi ve Ukrayna’nın güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında kendilerinin de NATO üyeliği arayışına son vereceklerini taahhüt etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy şu ifadeleri kullandı: “Bu, herkes için uygun bir uzlaşma olur: NATO konusunda bizimle ne yapacağını bilemeyen Batı için de, güvenlik garantileri isteyen Ukrayna için de ve NATO’nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için de.”

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