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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Zelenskiy: NATO’ya alınmamız, ittifakı güçlendirir

24 Nisan 2022, Pazar 09:30
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 59. gününde basın toplantısı düzenledi.

Kiev'in merkezinde, geniş güvenlik önlemlerin alındığı Khreşatik metro istasyonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenskiy, savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun başkente kadar geldiğini ama ağır çatışmalar sonucunda Rus askerlerin geri çekildiğini aktardı.

Zelenskiy, Mariupol'ün kendileri için büyük önemi olduğunu vurgulayarak "Mariupol'de insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." diye konuştu.

Zelenskiy, "Elimizde yeterli silah olunca geçici olarak işgal edilen tüm bölgeleri geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme konusuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek istemiyorum ancak eğer tüm konuları diplomasi yoluyla çözmeyi planlıyorsak bunu yapmak zorundayım. Putin’in uluslararası mahkeme karşısına çıkarılması ile ilgili ise insanları, çocukları öldürme emrini veren herkesin bu mahkeme karşısına çıkacağından eminim. Buna inanıyorum."

Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşın sona ermesi hususunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabuluculuk konusuna değinerek "Arabulucu olmak isteyen devletler arasında Türkiye, lider olmak istediğini gösteriyor. Türkiye açık bir şekilde garantör ülkeler arasında yer almak istediği ve hazır olduğunu ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Putin, nükleer silah kullanabilir mı?" sorusunu Zelenskiy, şöyle cevapladı:

"Modern dünyada nükleer silah ancak gerçeklikle bağlantı kaybedildiğinde kullanabileceğine inanıyorum. Rusya yönetimi gerçeklikle bağlantısını ve dengesini kaybetmezse nükleer silah kullanmaz. Ancak bu silahın kullanılması mümkün mü? Evet. Buna inanıyor muyum? Buna inanmak istemiyorum."

"NATO’ya alınmamız, ittifakı güçlendirir"

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO ile entegrasyon sürecine ilişkin gelişmeler konusunda, "Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması büyük bir hataydı. NATO’ya alınmamız, ittifakı güçlendirir, Rusya’nın savaşı başlatmamasının garantisi olurdu. Bu stratejik bir hata idi." dedi.

AA muhabirinin, iki lider veya heyetler arasındaki görüşmelerin devam ettiği sürece bunun Türkiye'de yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin sorusunu cevaplayan Zelenskiy, her türlü görüşmenin sadece somut sonuçlara odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, "Odessa’ya 7 füze fırlatıldı. Bunların 2’sini vurduk. Sivillerin yaşadığı bir eve füze isabet etti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 veya 20 kişi yaralandı. Bir tane 3 aylık bebek yaşamını yitirdi. Savaş başladığında bu çocuk bir aylıktı. Nelerin olduğunu görüyor musunuz?" diye konuştu.

Moldova’da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Zelenskiy, "Transdinyester ve Moldova’da Mariupol gibi bir durum yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Durum zor. Teçhizat ve binlerce tank yoğunluğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya’nın durmayacağını belirterek "Rusya’nın hedefi, karadan koridor sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Yarın Kiev’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin’i ağırlayacağını aktaran Zelenskiy, sözlerini şöyle bitirdi:

"Artık bize elleri boş gelmeleri mümkün değil. Sadece hediyeler ve bazı pastalar değil, aynı zamanda özel ürünler ve özel aletler de bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmaya varacağımızı veya şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya vardığımız Ukrayna silah paketinin bir kısmını alacağımıza inanıyorum."

AA

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