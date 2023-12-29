Zelenskiy: Rusya 110 füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına düzenlediği yoğun füze saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunun doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depoları ve otoparkları hedef aldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirlerimiz. Rusya bugün cephaneliğindeki neredeyse her şeyle vuruyor: Kinjal füzeleri, S-300 füzeleri, seyir füzeleri, insansız hava araçları. Stratejik bombardıman uçakları X-101/X-505 tipi füzeleri fırlattı. Yaklaşık 110 füze fırlatıldı, bunların çoğu düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırıların sonucunda insanların öldüğünü ve yaralandığını belirterek, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Teröristlerin saldırılarına kesinlikle yanıt vereceğiz. Ülkemizin, her şehrimizin ve tüm halkımızın güvenliğini sağlamak için mücadele edeceğiz. Rus terörü kaybetmeli ve tam da bu olacaktır." değerlendirmesini paylaştı.

Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Dnipro'ya yoğun füze saldırısı

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Dnipro'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde başkent Kiev'e füze saldırısı düzenlediğini, evlerin, arabaların hasar gördüğünü, bir depo binasında yangın çıktığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sabah düzenlediği saldırılar sonucunda Kiev'de 7 kişinin yaralandığını, bir depo binasında yangın çıktığını ve Lukyanivska metro istasyonunun hasar aldığını aktardı.

Kiev'in Şevçenko semtinde füze parçalarının düşmesi sonucu hasar gören deponun enkazında 3 kişinin mahsur kaldığını bildiren Kliçko, 3 kişinin kurtarıldığını, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de 2 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Harkiv'e 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi"

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından, Rus ordusunun sabah saatlerinde bölgeye S-300 füzeleriyle 20'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sinegubov, saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını, bir tıbbi tesis, depolar, sivil işletmeler ve diğer sivil altyapının hasar gördüğünü kaydetti.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kipper, sosyal medya hesabından, Rusya'nın bölgeye bu gece düzenlediği İHA saldırılarının ardından sabah saatlerinde füzelerle saldırdığını ifade etti.

Füzelerin evlere isabet ettiğini belirten Kiper, "Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 2'si çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu ağır." bilgisini verdi.

Kiper, Rus ordusunun gece İHA'larla düzenlediği saldırılarda 10 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiğini, İHA parçalarının düşmesi sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü, parçaların kullanılmayan bir işletme tesisine isabet ettiğini aktardı.

Evler, hastane, AVM hedef alındı

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Malaşko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu sabah bölgeye yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve Zaporijya şehrindeki bazı işletmeleri hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade eden Malaşko, saldırılarda evlerin, apartmanların hasar aldığını kaydetti.

Malaşko, füzelerin düştüğü yerlerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dnipro Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lisak, Rusya'nın sabah düzenlediği füze saldırılarında ölenler olduğu, bir evin, bir katlı binanın ve doğum hastanesinin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Lisak, bir füzenin alışveriş merkezine (AVM) isabet ettiğini, AVM'de yangın çıktığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakanlık, Lviv şehrine de füze isabet ettiğini aktararak, patlamalarda konutların hasar gördüğünü, 1 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.