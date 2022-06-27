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28 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Zelenskiy: Rusya bir alışveriş merkezini vurdu, 10 kişi öldü, 40’tan fazla kişi yaralandı

27 Haziran 2022, Pazartesi 22:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Saldırı sonucu 10 kişinin öldüğü, 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.

Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "Х-22" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Saldırı sonucu 10 kişi öldü, 40’tan fazla kişi yaralandı." dedi.

AA

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