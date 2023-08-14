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14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Zelenskiy: Rusya'nın işlediği suçlara cevap

14 Ağustos 2023, Pazartesi 17:17
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırıların, "Rusya'nın işlediği suçlara cevap" olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, Herson bölgesindeki köylerine gün içinde saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, bu saldırılarda çocuklar dahil ölenlerin ve yaralıların olduğunu belirtti.

Zelenskiy ayrıca, ülkesinin Mıkolayiv, Zaporijya, Donbas ve Harkiv bölgelerine de saldırıların Rusya tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu saldırılara cevap verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Askerlerimiz her yerde işgalcilerin terörüne karşılık veriyor. Rusya'nın kötülüğünün adil cevabımızı almadığı gün yok." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Yok edilen her kafir, yanan tüm Rus askeri teçhizatı, ateşe verilen onların karargah ve depoları, Kırım Köprüsü'nde çok anlamlı bir duman, tüm bunlar Rusya'nın işlediği hiçbir suçunu cevapsız bırakmayacağımızın kanıtıdır. Harkiv'den Herson'a kadar ön cephede sonuç elde eden her askerimiz, Ukrayna için adaleti sağlayabilir."

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki çatışmalarda başarı elde ettiğini belirten Zelenskiy, tüm yönlerde Ukraynalı askerlerin savaştığını ve ancak bu şekilde Ukrayna'nın "özgür" ve "güvenli" olabileceğini vurguladı.

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Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 13.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü’ne terör saldırısı girişiminde bulundu.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar olmadığı ve kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videoda Kırım Köprüsü'nün etrafından duman yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece saatlerinde Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA’ların havada vurulduğunu bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

 

 

AA

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