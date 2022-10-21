"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy: Rusya saldırılarda İran üretimi İHA'ları kullanıyor

21 Ekim 2022, Cuma 10:03
Resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinde basına kapalı yapılan ikili görüşmelerin ardından Zelenskiy ile Cassis ortak basın toplantısını düzenledi.

Zelenskiy, Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'nın şehirlerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlendiğini belirterek, bunları "yeni terör" saldırıları olarak nitelendirdi.

Söz konusu saldırılarda, Rus güçlerin İran üretimi İHA'ları kullandığını kaydeden Zelenskiy, İran'ın da Rusya'nın bir "suç ortağı" olduğunu, bunu kanıtlamak için çalışmalar yürüttüklerini ve İsviçre'den bu çalışmalarda destek beklediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine yönelik ilhak kararına tepki olarak Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya yaptırımlar uygulanması sürecinde İsviçre'nin de aktif yer aldığını aktaran Zelenskiy, bu nedenle Cassis'e teşekkür etti.

Ukrayna olarak ülkesine düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'dan tazminat talep etmesi yönünde Birleşmiş Milletler'de (BM) bir süreç başlattıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın bir tazminat mekanizması ve özel bir mahkeme oluşturma girişimleri konusunda BM içinde yakın iş birliği üzerinde anlaştık." dedi.

Ignazio Cassis de Zelesnkiy ile bir araya gelmeden önce Kiev bölgesinde savaşın etkilediği yerleşimlerde incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 5 bin 500 ton yardımı gönderdiklerini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadıklarını ve Ukrayna'daki gelişmeleri yakıdan takip ettiklerini aktaran Cassis, şunları kaydetti:

"İsviçre en başından beri söz konusu Rus askeri saldırısını şiddetle kınadı. Ukrayna'yı desteklemek için derhal somut adımlar attık. İsviçre tarafsız bir ülkedir ancak bu, Ukrayna'da olup bitenlere dikkat etmememiz gerektiği anlamına gelmez."

Cassis, İsviçre'nin, Ukrayna'daki "savaş suçlularının" bulunması ve adalete teslim edilmesine, savaş sırasında kaybolan Ukrayna vatandaşlarının aranmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirerek "İsviçre, Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımların uygulanması konusunda uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdürecek ve gerekirse yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Basın toplantısı öncesinde Ukrayna ve İsviçre arasında dijital dönüşüm alanında ortaklık anlaşması da imzalandı.

AA

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa doğal gaza tavan fiyat konusunda yine uzlaşamadı

    Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

    Zelenskiy: Rusya saldırılarda İran üretimi İHA'ları kullanıyor

    'ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor'

    Fransa İlaç Ajansı'ndan "parasetamol içeren ilaçların satışını azaltma" çağrısı

    Boris Johnson, yeniden başbakanlık yarışına katılabilir

    Filistin'le savaş, Ankara ile ticaret

    Batı Şeria’daki “en ölümcül yıl”

    Sağlıkta şiddet kronikleşen sorun oldu

    Zeytin üreticileri 40 lira diyor

    Çad'da ''süresiz'' sokağa çıkma yasağı kararı - Şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

    Şanlıurfa’da 6’lı masa ziyaretleri

    Çocuklar arasında ayrımcılık yapmak ırkçılıktır

    “Asla oy vermem” listesinde AKP birinci

    Ev almak artık hayal

    Kömür ocaklarında kazasız gün yok

    AKP’yi de vekilliği de bıraktı

    İngiltere'de muhalefet ''acil genel seçim'' istiyor

    44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti

    'Sansür kanunu'na ilişkin ilk inceleme 26 Ekim'de yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL Türkiye’ye neler kaybettirdi?
    Faruk ÇAKIR

    “Dindar ve her anlamda iyi bir insan”
    Cevher İLHAN

    Yeni seçim hileleri
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) evsâfı
    Risale-i Nur'dan

    “Kader ile cüz-i ihtiyârî nasıl tevfik edilebilir?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sû-i zân ve toptancılık” tuzağına dikkat!
    İbrahim Aktaşcı

    Bir Yalova Kaymakamı bir de Sayıştay!
    Şükrü BULUT

    Kutsal Roma’nın kutsal şehrinin semasında ezan sesleri…
    Genel

    Zeytin üreticileri 40 lira diyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.