Zelenskiy: Rusya, tren istasyonuna saldırdı; 15 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi. Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "15 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü'nü geçiren Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. AA

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