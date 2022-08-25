"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zelenskiy: Rusya, tren istasyonuna saldırdı; 15 kişi öldü

25 Ağustos 2022, Perşembe 13:59
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.

Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "15 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü'nü geçiren Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 498
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağanak yağıştan yine olumsuz etkilenen İstanbul'da son durum?

    Zelenskiy: Rusya, tren istasyonuna saldırdı; 15 kişi öldü

    MSB: Yunan uçakları Türk F-16'larını taciz etti

    Aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleri hakkında açıklama

    Faiz sarmalında dehşet tablosu

    Hollanda'da da grev kararı

    İstanbul’da bir imar yağması daha

    Ankara ve Şam ortak çalışmalı

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki

    Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Kırım Tatarları kurban edilmesin

    İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

    Öğretmenliğe itibar istiyoruz

    Okul masrafları yüzde 150 arttı

    Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

    ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık daha askeri yardım yapacak

    Avrupa son 500 yıldır böylesine kurak bir dönem yaşanmadı

    Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

    İspanya'daki kuraklık endişesi gün geçtikçe artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Susarak işler düzelir mi?
    Ahmet BATTAL

    Seçim ve derin devlet
    Cevher İLHAN

    Hak ihlâlleri devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Bazen susmak konuşmaktan iyidir
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risaleleri okumak ve derslere katılmak, hizmet etmek, meşverete tabi olmak
    Genel

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi
    Osman ZENGİN

    Erol Önder Hoca
    Genel

    Faiz sarmalında dehşet tablosu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.