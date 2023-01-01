"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Zelenskiy: Saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecek

01 Ocak 2023, Pazar 09:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirterek, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." dedi.

Rusya, Kiev'e saldırdı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

 

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya tekrar füze saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Yılın son gününde, yılbaşı gecesi öncesinde Rusya'nın füze saldırılarıyla Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, bu saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdi. Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." diye konuştu.

Ülkesine yapılan saldırılardan Rusya'nın liderini (Vladimir Putin) sorumlu tutan Zelenskiy, "Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bugün Rus güçlerince Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere bazı şehirlere füze saldırıları yapıldığını yineleyen Zelenskiy, "Maalesef can kaybı var." dedi.

Zelenskiy, bugün Rus tarafıyla tekrar esir takası yapıldığını, esir değişimi sayesinde 140 Ukraynalı askeri personelin daha evlerine döndüğünü belirterek, "Toplamda 1596 Ukraynalı erkek ve kadın, 24 Şubat'tan bu yana evlerine döndü." bilgisini verdi.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecek

    2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti

    Rusya, Kiev'e saldırdı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    2023 adalet, huzur ve bereket getirsin

    Yoksulluk artacak

    Tevfik İleri rahmetle anılıyor

    4 milyon 330 bin hane sosyal yardım alıyor

    200 TL 144 dolardı, 10.7’ye düştü

    Ülke yokluğa mahkum edildi

    Borçlanmaya devam

    6 yaşındaki Yusuf Kerim annesine kavuşsun

    Yılın kelimeleri enflasyon ve zam

    İstanbullu’nun stresi arttı, mutluluğu azaldı

    Pasaport ve ehliyet harçları zamlandı

    Kral değil, kural istiyoruz

    Denizleri kirlettik

    İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    İktidarı sandık korkusu sardı

    Bugün son gün: Ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemlerine dikkat!

    İzmir'deki vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür dakikaları azalıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaat 1’den büyüktür
    Ahmet BATTAL

    Mezarlığa kültür çiçeği
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın cesareti
    Risale-i Nur'dan

    Her sene, her gün taze bir kâinat gelir
    Rifat OKYAY

    Cemaatî görüş ve tercihler
    Adnan NACİR

    Twitter dosyaları
    Hasan Doğan

    Şeytanî desiselerin mağlup edilmesi (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.