"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Zelenskiy: Savaş suçları için özel bir mahkeme kurulmalı

04 Mayıs 2023, Perşembe 15:10
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

Hollanda'yı ziyaret eden Zelenskiy, Lahey'deki World Forum'da "Ukrayna için adalet olmadan barış olmaz" başlıklı bir konuşma yaptı.

İngilizce yaptığı konuşmasında, Ukrayna'da işlenen "savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kast ederek "Hepimiz, burada, işlediği suçlar sebebiyle adaletin başkenti Lahey'de mahkum edilmesi gereken kişiyi, diğer Vladimir'i görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Lahey'de kurulmasını istediği bu mahkemenin, özellikle saldırı suçunu ele alması ve bir sonraki adımda da savaşın yol açtığı zararın, saldırı suçunu işleyenlerin mal varlığından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya verdiği destek ve mühimmat için Hollanda'ya teşekkür eden Zelenskiy, askeri desteğin devam etmesinin savaşın kazanılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Senatoyu ve UCM'yi de ziyaret etti

Zelenskiy, Hollanda'da sabah saatlerinde parlamentosunun üst kanadı olan Senatoyu, daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti.

UCM'den yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da işlenen suçlar için başlatılan soruşturma ve adaletin sağlamasına yönelik katkılarından ötürü Mahkeme Başkanı Piotr Hofmanski'ye memnuniyetini aktardığı belirtildi.

Açıklamada, Hofmanski'nin de Ukrayna'nın işbirliği sebebiyle UCM adına Zelenskiy'ye teşekkür ettiği kaydedildi.

Bu, Zelenskiy'nin Ukrayna Devlet Başkanı olarak Hollanda'ya yaptığı ilk ziyaret olurken bazı milletvekilleri, Zelenskiy'nin Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı "4 ve 5 Mayıs Anma Törenleri"nin olduğu gün ülkeyi ziyaret etmesini eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, konuşmasının ardından Başbakanlık çalışma ofisi Catshuis'e geçerek Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Savaş suçları için özel bir mahkeme kurulmalı

    Avrupa'daki bazı bölgelerde sandık sayısı arttırılacak

    İsrail hükümetinin krizlerle mücadelede izleyeceği yeni politika bekleniyor

    Ödüllü Japon mimarın tasarımını yaptığı "kağıt masura evi" Hatay'a gönderildi

    Din ortak değerimizdir kimse tekeline alamaz

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Bilgimiz yok

    'Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz'

    'Kıymanın kilosu Haziran ayında 480 lirayı bulacak'

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?

    Filistin: Son yılların en büyük siber saldırıları düzenlendi

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi

    “Yeşil Nobel”de bir ilk

    Depremlerden etkilenen tarihî mekânlar restore edildi

    Sağlık sistemleri Kovid-19 öncesine dönüyor

    Ülkeyi krizden çıkaracak ekipler hazır

    Cumhur seçmeni bile değişimden yana

    Afyon Yeni Asya, Millet İttifakı adaylarını ziyaret etti

    Adaletin Ekrem’i, Selahattin’i olmaz

    PKK’lıysam tutuklayın

    Af yetkisini yine böyle kullandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Helalleşmeye toplumun ihtiyacı var”
    Abdurrahman AYDIN

    Bediüzzaman’ın siyasî tercihi neydi ve bunu nasıl ifade etti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siz ak kaşık mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Telaşın sonucu: Akıl ve ahlâk tutulması
    Genel

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun, işler düzelir
    Cevher İLHAN

    “Teröre destek” iftirası
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve talebeleri Ulu Camii’de
    Genel

    Din ortak değerimizdir kimse tekeline alamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.