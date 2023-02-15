"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy: Taarruza hazırlanıyoruz

15 Şubat 2023, Çarşamba 15:03
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusuna karşı hazırlandıkları taarruz için Ukrayna ordusuna daha fazla ve etkili silah sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Zelenskiy gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Brüksel'de ABD başkanlığında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi.

Söz konusu toplantıda Ukrayna için bazı önemli kararların alındığını dile getiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bu türden dokuzuncu bir toplantıdır. Devletimizi korumak, askerlerimizi güçlendirmek için güçlü bir karar daha verildi. Ortaklar tarafından daha fazla hava savunma sistemi onaylandı. Daha fazla tank onaylandı. Daha fazla top ve mermi doğrulandı. Ordumuzun daha fazla eğitimi onaylandı."

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ülkesinde Rus ordusuna karşı taarruza hazırlandıklarını aktaran Zelenskiy, "Hazırlandığımız taarruz için askerlerimize daha fazla silah, daha uzun menzilli silahlar ve daha fazla güç sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Türkiye'de görev yapan arama kurtarma ekibimiz 9. günde bir kadını sağ kurtardı"

Zelenskiy, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de çalışan bir kurtarma ekibinden çok güzel haber var. Yıkıcı depremin ardından dokuzuncu günde bir kadın sağ kurtarıldı. Acil servis ekiplerimiz onu enkazın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hiçbir koşulda umudunu kaybetmemek ve yaşam mücadelesine devam etmek çok önemli."

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir''

    "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi"

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

    Beyaz Saray: Ohio'daki "kimyasal felaketi" yakından takip ediyoruz

    Pakistan'dan dayanışma ve destek ziyareti: ''Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi''

    Yıkılan binalardaki deliller toplanıyor

    42 yaşındaki Melike İmamoğlu büyük depremin 222. saatte kurtarıldı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı

    Katar: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

    Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'ye 3000 konteyner göndereceğiz - Yardım kampanyasında 94 milyon dolar toplandı

    Son bedene ulaşıncaya kadar devam

    Depremin 209. saatinde kurtarılarak büyük bir sevince vesile oldular

    Deprem Fonu ve Konseyi kurulsun

    Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

    Provokasyonlara geçit vermeyelim - Acımız da umudumuz da ortak

    Depremin 207. saatinde 12 yaşındaki Berat Yücel'le sevindik

    35418 kişi vefat etti, 105505 yaralı var, 13208 kişi tedavi altında - Deprem bölgesine verilecek destekler açıklandı

    İlk hasar tespit verileri açıklandı

    Pakistan: Türkiye’nin kayıplarını kendi kaybımız olarak görüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremden 10 gün sonra
    Ahmet BATTAL

    Trolleri enkazdan kim çıkaracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâlâ ders almayan, daha nasıl uyanır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji ile deprem tetiklenebilir mi?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “imar affı” cinâyeti
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri O’nun elindedir
    Abdil YILDIRIM

    Neden yıkılıyoruz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kâinat sarayında yankılanan İlahî emirler
    Faruk ÇAKIR

    Deprem dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.