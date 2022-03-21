Zelenskiy Yahudiler için destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada İsrail’den askeri destek beklediklerini ifade ederek, “Ukrayna’nın Ukrayna’daki Yahudileri korumasına yardım edin.” dedi.

Zelenskiy, İsrail parlamentosu özel oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak İsrailli milletvekillerine hitap etti. Rusya’nın açtığı savaş nedeniyle Ukraynalı sivillerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını Nazi katliamından kaçan Yahudilerin durumuna benzeten Zelenskiy, İsrailli milletvekillerine şöyle seslendi: “Sizin Demir Kubbe sisteminiz dünyanın en iyisi. Böylelikle çıkarlarınızı koruyabiliyorsunuz. Ukrayna’nın da Ukraynalıları ve Ukrayna’daki Yahudileri korumasına yardım edin. Sizden neden askeri mühimmat alamadığımızı merak ediyoruz. İsrail neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadı?” AA

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