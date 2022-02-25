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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy: Yalnız bırakıldık

25 Şubat 2022, Cuma 09:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, “Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna’ya NATO’ya katılma garantisi vermeye hazır? Avrupa’daki 27 liderin hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?” dedi.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, “Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna’yı siyasî olarak yok etmek istiyorlar” ifadesine yer verdi.  Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev’de bulunduğunu aktararak, “Düşman sabotaj grupları Kiev’e girdi. Bu sebeple Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun” ifadesini kullandı.

AA

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