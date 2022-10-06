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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zelenskiy: Zor bir kış olacak

06 Ekim 2022, Perşembe 10:28
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna'nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, Rus güçlerin daha önce ele geçirdiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrolün sağlaması için mücadele sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, Herson bölgesinde 3 yerleşimi daha kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Sadece bugün içinde Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimler, sözde referandumdan kurtarıldı ve istikrara kavuştu. Mücadele devam ediyor." dedi.

OECD'ye başvuru yapıldı

Ukrayna olarak 38 devletin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik için başvurduklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar demokrasilerdir, bunlar piyasa ekonomileridir, dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya'dan Japonya'ya, ABD'den Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak."

Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verdiklerini de aktardı.

"Zor bir kış olacak"

Bugün hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını aktaran Zelenskiy, "Açık söylüyorum; kış zor olacak ama onu geçmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz. Hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Luhansk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımında, bugün öğlen saatlerinde Donbas'ta Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçildiğini bildirdi.

6 küçük yerleşimin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü altına alındığını belirten Gaidai, "Sabaha kadar daha fazla olabilir." dedi.

AA

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