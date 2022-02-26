Zelensky İsrail’den arabuluculuk istedi

New York Times’e konuşan bir İsrailli yetkili talebin yapıldığını doğruladı. İsrail’in bu talebi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Kronos’un haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapmasını istedi. Ukrayna’nın İsrail büyükelçisi Yevgen Korniychuk’a göre, talep Cuma günü iki lider arasındaki telefon görüşmesi sırasında yapıldı. New York Times’e konuşan bir İsrailli yetkili de, talebin yapıldığını doğruladı. İsrail’in bu talebi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin sözcüsü, Kiev ve Moskova’nın müzakere için zaman ve yeri konuştuğunu söyledi. Kremlin de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla görüşmeler için bir delegasyon göndermeye hazır olduğunu aktardı. Rusya’nın Ukrayna işgalinin ikinci gününde (25 Şubat 2022), Kiev ve Moskova’dan müzakereye yeşil ışık yapan açıklamalar gelmişti. Haber Merkezi

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