"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Zengİn ülkeler fazla aşı alıyor

10 Aralık 2020, Perşembe 20:30
Varlıklı ülkeler nüfuslarının 3 katı kadar KOVİD-19 aşısı almak İçİn anlaşmalar yaptı. Buna karşılık dar gelİrlİ 70 ülkede gelecek yıl 10 kİşİden sadece 1’İ aşıya erİşebİlecek.

Yüksek gelirli ülkelerin ihtiyaçlarından fazla Kovid-19 aşısı sipariş ettiği, bu sebeple yoksul ülkelerin “yıllarca” yeterli miktarda aşıya ulaşamayabileceği bildirildi. “Uluslararası Af Örgütü”, “Küresel Adalet Şimdi” ve Oxfam gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “Halkın Aşı İttifakı” adlı kuruluş, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimine ilişkin uyarıda bulundu. Önde gelen 8 aşı üreticisinin ülkelerle yaptığı anlaşmaya ilişkin verileri analiz eden kuruluşun açıklamasına göre, varlıklı ülkeler 2021’in sonuna kadar nüfuslarının üç katı kadar insan için aşı satın almak üzere üreticilerle anlaştı.      

Yüzde 53’ünü aldılar

Yüksek gelirli ülkelerin nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluştursa da üretilecek umut vadeden aşıların şimdiden yüzde 53’ünü satın aldı. Fazladan aşı alan ülkelerin başında Kanada bulunuyor. Kanada’nın, nüfusunu 5 kez aşılayacak miktarda aşı satın aldığı belirtildi. Avrupa Birliği (AB) de yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkeleri için şimdiden 2 milyar doz aşı anlaşması yaptı.    Bunlara karşılık dar gelirli yaklaşık 70 ülkede gelecek yıl sadece 10 kişiden 1’i aşılanabilecek. Aşıya erişimin âdil olması için yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan Covax programında ise 92 ülke için henüz 700 milyon doz aşı elde edilebildi.      

Zengİnler İnsan haklarını İhlÂl edİyor   

Oxfam Sağlık Politikaları Müdürü Anna Marriott, “Kimse doğduğu ülke veya cebindeki paraya göre hayat kurtaran bir aşıdan mahrum bırakılmamalı. Bir şeyler değişmediği sürece dünya genelinde milyarlarca kişi yıllarca güvenli ve etkili bir aşı alamayacak.” dedi. Af Örgütü ekonomik ve sosyal adalet bölümünün direktörü Steve Cockburn ise “Zengin ülkelerin dünyanın her yerinde aşıya erişimi engelleyecek eylemlerden kaçınmak gibi çok açık insan hakları yükümlülükleri bulunuyor. Bu ülkeler aynı zamanda aşıya ihtiyaç duyan ülkelere yardım etmeli. Zengin ülkeler dünyadaki aşı arzının büyük çoğunluğunu alarak insan hakları yükümlülüklerini ihlâl ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

***

Tereddütsüz, aşı yaptırırım 

Bİrleşmİş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti. Guterres, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı. “Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum.” diyen Guterres, “Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil, aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlâkî bir zorunluluk.” değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler - aa

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet artık hukuka dönmeli

    TÜİK’e göre istihdam da işsizlik de düştü

    Küresel salgında son durum

    Türkiye'deki toplam vaka sayısı açıklandı

    Griezmann'dan Çin'e 'Uygur' tepkisi

    Rasulayn'da terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu

    Türkiye'de 30 bin 424 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Hürriyet, adalet ve eşitlik prensipleri tavizsiz uygulanmalıdır'

    NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

    Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

    İmamoğlu: İstanbul'da tam kapanma şart

    ABD, Facebook'a dava açtı

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah yasağını uzatma kararı aldı

    Devlet Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

    Fransa, Google ve Amazon'a para cezası uygulayacak

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 48 milyonu aştı

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek

    Hukuksuzluklar ortak akılla aşılır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Askerî lise öğrencileri
    Osman ZENGİN

    Çarşıyı, yılanlar basmış…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsü kullanan zalimler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Muhteşem potansiyel ve YÖK
    Şükrü BULUT

    Demokrasi ve adalet karşıtı olarak feminizm…
    Cevher İLHAN

    Ankara, AB ile ilişkileri düzeltmeli
    Faruk ÇAKIR

    İkinci Avrupa’dan, İkinci Türkiye’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Çok partili sistem” sözü tutuldu mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.