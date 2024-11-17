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17 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Zorla göçte Washington da sorumlu

17 Kasım 2024, Pazar
Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerçeği ile soykırımı inkar etmesini, Washington yönetiminin savaş suçlarındaki sorumluluğunun teyidi olduğunu söyledi.

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Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “ABD ve İsrail yönetimlerinin işlenen soykırım ve etnik temizlikle Filistinlileri boyun eğdirme hayalleri gördüğü” belirtildi.

Açıklamada, “ABD yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki zorla yerinden etme, soykırım ve etnik temizliği inkar etme politikası ve işgal (İsrail) hükümetine siyasi ve askeri olarak verdiği destek, Gazze Şeridi’nde 400 günden uzun süredir devam eden savaş suçlarındaki sorumluluğunu teyit etmektedir” ifadesine yer verildi.

 

AA

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