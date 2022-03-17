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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zulüm bizdense ben bizden değilim

17 Mart 2022, Perşembe
“Zulüm bizdense ben bizden değilim” veciz sözüyle ve bu sözünü yaşantısıyla doğrulamasıyla akıllara kazınan Rachel Corrie, 14 yıl önce, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü.

ABD’li aktivist Rachel Corrie, 14 yıl önce, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü. “Zulüm bizdense ben bizden değilim” veciz sözüyle ve yaşantısı ve ölümüyle de bu sözünü yaşantısıyla doğrulamasıyla akıllara kazınan Rachel Corrie, bundan 14 yıl evvel bir Filistinli doktorun evinin yıkılmasına engel olmaya çalışırken, İsrail’in askeri bir buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü. Rachel Corrie’nin ailesi, kızlarının kasten ve yasa dışı şekilde öldürüldüğü ve İsrail hükümetinin olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Hayfa’da İsrail devletine ve ordusuna karşı 1 dolarlık sembolik tazminat dâvâsı açtı. İsrail mahkemesi ise Corrie ailesinin orduya açtığı dâvâyı reddetti. Rachel Aliene Corrie ISM (International Solidarity Movement-Uluslararası Dayanışma Örgütü) gönüllüsü ABD’li bir barış aktivistiydi. Corrie, 16 Mart 2003 tarihinde iki İsrail buldozerine karşı 8 ISM aktivistinin 3 saatlik direnişi sonrasında öldürüldü. Öldürüldüğü esnada Filistin’deyken tanıştığı dostu eczacı Samir Nasrallah’ın ailesinin evini yıkmaya çalışan İsrail buldozerinin karşısında duruyordu.

Rachell Corrie hakkında...

ISM (International Solidarity Movement-Uluslararası Dayanışma Örgütü) gönüllüsü Amerika’lı bir barış aktivistidir. Gazze şeridinin güneyinde Refah’ta Siyonist Savunma Kuvvetlerine (İSK) bağlı zırhlı bir buldozer tarafından öldürülmüştür. Son sınıfta okulunun tayiniyle Refah-Olympia kardeş şehir projesi kapsamında Gazze’ye gittiğinde 2. İntifada sürmekteydi .Gazze’deyken İsrail Ordusu’nun Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına şiddet dışı eylemlerle engel olmaya çalışan ISM aktivistleriyle tanıştı.

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