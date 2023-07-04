Arafat vakfesi ile yeniden doğmak

Allah’a binlerce şükür olsun ki, Arafat’ta binler müşkilat ve sıkıntılara katlanıp “Arafat vakfesinde” yapılan dualara iştirak ettik.

Çığlıklarla nidalar gözyaşları içinde göklere yükselirken, duayı yapan ses, “Artık hepiniz hacı oldunuz” dediğinde, “Allah!” nidaları arasında herkes kucaklaştı, birbirlerinin haclarını kutladılar. Gözler yaşlı, diller şükürler dilerken herkes ağlayarak birbirine tekrar sarılıp tekrar tekrar kucaklaştı. Aman Allah’ım bu nasıl bir sevinç ki göz yaşları sel olmuştu. Gün batımından sonra Müzdelife’ye gidilecek, orada da günahların affedildiği bir vakfe yapılıp en zor yolculuğa çıkılacaktı. Şeytanın avukatlığını yapıp kendimize zulmettiren nefsimizin doymak bilmez sapkınlıklarına karşı, Müzdelife’den topladığımız taşlarla, büyük şeytan temsilen taşlanıp lanetlenecekti.

Artık bundan sonra, nefsin ve şeytanın desiselerine, aldatıcı zehirli bal hükmündeki cazibelerine asla kapılmayacaktık. Yüreğinden gelen bir öfkeyle, “beni bir daha kandıramayacaksın lanet şeytan” diye kendine söz verirken, “Bismillahi Allahü Ekber” nidalarıyla, elindeki yedi taşı arefe akşamında büyük şeytanın başına indirecekti. Bütün hacılar, düştüğü hataların sıkıntısı ve giderek artan öfkesiyle yollara dökülmüştü. Bembeyaz ihramlı, Mekke’nin 40 derece sıcağında, ağızları dudakları çatlarcasına kurumuş, dilleri sarkmış, bir damla suyun ölüm sekeratı anında istenildiğinin daha fazlasıyla hasretinin çekildiği bu dehşetli yürüyüş, 12 km’nin sonunda 2 km’lik bir tünelle son bulacaktı. Tünelin sonunda yükselen bir rampayla nihayet büyük şeytana yaklaşmıştık. Bunca çile ve zorluklarla ulaştığımız büyük şeytana, nefsimizden, şeytanımızdan hesap sormak üzere, sağ elimizle attığımız öfke ve pişmanlık taşları, yağmur gibi yağıyordu.

Fazla zamanın da yoktu. Arkanda öfkeli milyonlar sabırsızlıkla bekliyordu. Gök gürültülü sağanak yağış gibi savrulan taşlar, şeytanın üzerine yağıyordu. Şeytanı alt etmenin, nefsinin desiselerine kilit vurmanın sevinci ve rahatlığıyla Kâbe’ye doğru yürürken, kurtuluşumuz ve felahımız için bizi namaza davet eden sabah ezanının, kulakları okşayan yanık sesli hafızların gür sadasıyla, Mekke adeta inliyordu. Artık hacı olmuş, yılların hasreti visal ile son bulmuştu. Yağmur damlaları gibi çöle düşen, günahlarının kirinden arınmış, eski hal muhal, ya yeni hal, ya da izmihlal denilen, kefeninden çıkış, hakiki hayata yeniden dönüş, yepyeni bir haşirle yeniden diriliş vakti gelmişti. İşte mübarek bayram sabahının güneşi doğmuştu. Hep birlikte “cümle günahlar affola, bayram o bayram ola” deyip sevinç gözyaşları ile yeniden kardeş olup kucaklaştık.

Bu bayram Mekke’de ancak 72. yaşımda yaşadığım ilk bayramımdı. Hepinizin geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyorum.