"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Arafat vakfesi ile yeniden doğmak

Durmuş Ali İnci
04 Temmuz 2023, Salı
Allah’a binlerce şükür olsun ki, Arafat’ta binler müşkilat ve sıkıntılara katlanıp “Arafat vakfesinde” yapılan dualara iştirak ettik.

Çığlıklarla nidalar gözyaşları içinde göklere yükselirken, duayı yapan ses, “Artık hepiniz hacı oldunuz” dediğinde, “Allah!” nidaları arasında herkes kucaklaştı, birbirlerinin haclarını kutladılar. Gözler yaşlı, diller şükürler dilerken herkes ağlayarak birbirine tekrar sarılıp tekrar tekrar kucaklaştı. Aman Allah’ım bu nasıl bir sevinç ki göz yaşları sel olmuştu. Gün batımından sonra Müzdelife’ye gidilecek, orada da günahların affedildiği bir vakfe yapılıp en zor yolculuğa çıkılacaktı.  Şeytanın avukatlığını yapıp kendimize zulmettiren nefsimizin doymak bilmez sapkınlıklarına karşı, Müzdelife’den topladığımız taşlarla, büyük şeytan temsilen taşlanıp lanetlenecekti. 

Artık bundan sonra, nefsin ve şeytanın desiselerine, aldatıcı zehirli bal hükmündeki cazibelerine asla kapılmayacaktık. Yüreğinden gelen bir öfkeyle, “beni bir daha kandıramayacaksın lanet şeytan” diye kendine söz verirken, “Bismillahi Allahü Ekber” nidalarıyla, elindeki yedi taşı arefe akşamında büyük şeytanın başına indirecekti. Bütün hacılar, düştüğü hataların sıkıntısı ve giderek artan öfkesiyle yollara dökülmüştü. Bembeyaz ihramlı, Mekke’nin 40 derece sıcağında, ağızları dudakları çatlarcasına kurumuş, dilleri sarkmış, bir damla suyun ölüm sekeratı anında istenildiğinin daha fazlasıyla hasretinin çekildiği bu dehşetli yürüyüş, 12 km’nin sonunda 2 km’lik bir tünelle son bulacaktı. Tünelin sonunda yükselen bir rampayla nihayet büyük şeytana yaklaşmıştık. Bunca çile ve zorluklarla ulaştığımız büyük şeytana, nefsimizden, şeytanımızdan hesap sormak üzere, sağ elimizle attığımız öfke ve pişmanlık taşları, yağmur gibi yağıyordu.

Fazla zamanın da yoktu. Arkanda öfkeli milyonlar sabırsızlıkla bekliyordu. Gök gürültülü sağanak yağış gibi savrulan taşlar, şeytanın üzerine yağıyordu. Şeytanı alt etmenin, nefsinin desiselerine kilit vurmanın sevinci ve rahatlığıyla Kâbe’ye doğru yürürken, kurtuluşumuz ve felahımız için bizi namaza davet eden sabah ezanının, kulakları okşayan yanık sesli hafızların gür sadasıyla, Mekke adeta inliyordu. Artık hacı olmuş, yılların hasreti visal ile son bulmuştu. Yağmur damlaları gibi çöle düşen, günahlarının kirinden arınmış, eski hal muhal, ya yeni hal, ya da izmihlal denilen, kefeninden çıkış, hakiki hayata yeniden dönüş, yepyeni bir haşirle yeniden diriliş vakti gelmişti. İşte mübarek bayram sabahının güneşi  doğmuştu. Hep birlikte “cümle günahlar affola, bayram o bayram ola” deyip sevinç gözyaşları ile yeniden kardeş olup kucaklaştık.

Bu bayram Mekke’de ancak 72. yaşımda yaşadığım ilk bayramımdı. Hepinizin geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3 ay uzatma bekliyoruz

    Enflasyon yüzde 108.58

    İhracat Haziran’da yüzde 10.5 düştü

    Yakıt bulunduysa bu zamlar niye?

    Doğalgaz faturaları daha çok cep yakacak

    Meclis sessiz kalmasın

    YHT’ye yüzde 30 zam

    İsrail, 8 Filistinliyi daha öldürdü, 27 Filistinliyi daha yaraladı - 'Uluslararası toplum "utanç verici sessizliğini" bozmalı'

    Ukrayna Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 37 km²'den fazla alan kurtarıldı

    Taşınmaz satış işlemleri noterlerde de yapılabilecek

    Camiler çocuklarla şenlendi, yaz Kur'an kursları başladı

    Lise tercih başvuruları başladı

    Fransa'daki protestolar 6 gündür devam ediyor

    Fransa'da aşırı sağcılar da sokağa indi - Macron'dan hükümete talimat

    İran’da hava sıcaklığı 50 dereceye ulaştı

    Trabzon - Ortahisar'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama oldu

    Provokasyonlar müsbet hareketle boşa çıkarılır

    Kültürel kuraklaşma kapıda

    Termometreler 38 dereceyi gösterecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının buna hakkı yok
    Genel

    3 ay uzatma bekliyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türbe ile heykel hem yanyana, hem karşı karşıya
    İbrahim Aktaşcı

    Paris hapşırırsa Avrupa nezle olur
    Genel

    Enflasyon yüzde 108.58
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân ve kâinat aynı kalemden
    Ali FERŞADOĞLU

    Komşuluk hukuku sorulmayacak mı?
    Cevher İLHAN

    Ortak demokrasi inşası için…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    “Es-Sadikîn” mefhumu üzerinde bir tasarruf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.