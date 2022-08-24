Bediüzzaman ve Türk dili

Bediüzzaman ilk gençlik yıllarında, “Bilâhere Siirt’e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada hârika olarak Kamus-u Okyanus’u Bâb-üs Sin’e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen kamusu hıfzettiği sorulduğunda: Kamus her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak her manaya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm, cevabında bulundu.”1

Risale-i Nur bir manada kaç kelimenin kullanılabileceğini gösteren muazzam bir eser. Türk Dili cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan günümüze kadar devam eden dehşetli bir bozulmaya ve yozlaşmaya uğramıştır. Bin yıllık kültürümüzü bize aktaran etimolojik gelişimi içinde, şarkılarimızda, türkülerimizde, ninnilerimizde, ağıtlarımızda, ortak söylediğimiz birçok kelime unutturulmuş, yeni uyduruk kelimelerle dil basitleştirilip yozlaştırılmıştır. Daha vahimi dünkü İstiklâl Marşımızı bile bugün anlamıyoruz. Dede ile torun birbiriyle anlaşamamakta ve sözlü kültür aktarımı yapılamamaktadır. Halbuki bin yıl 32 milyon km. kare alanda milyonlarca insanın konuştuğu anlaştığı Türk Dili(Osmanlıca) yaşayan dil olmaktan çıkmıştır. Onlarca Türk-İslâm toplulukları birbirini anlamaz hale getirilmiştir. Bu ise İttihad-ı İslâma en büyük engeldir.

Onüçüncü hicri asrın minaresinin başında durduğunu ve vazifeli olduğunu beyan eden Bediüzzaman, Risale-i Nur’da 27000’den fazla kelimeyi kullanmış, bazen çok az mana farklılığı olan kelimeleri aynı manayı zenginleştirmek için peşpeşe kullanmıştır. Bu tarz ile Türk Dilinde yapılan tahribatı tamir etmiş, bu eserleri okuyan Nur talebeleri ile ecdat arasında dil bağını yeniden tesis etmiştir. Bunun için Risale-i Nur’lar iman hizmeti yanında müthiş bir dil hizmeti de sağlamıştır. Onun için en az bir yıl süreyle anlayarak ve kabul ederek bu eserleri okuyanlar zamanın mühim bir alimı olabilir denilmektedir. Bunun için Risale-i Nur’ları sadeleştirmek, aslının dışında ifade etmek bu hizmete ihanettir.

Risale-i Nur’ları anlayarak okumalı, ondaki kelime haznesine vakıf olmalı, bin yıllık kültürümüzü tanıyıp, hayatımıza renk katmalıyız. Nabi’yi de, Fuzuli’yi de, Yunus Emre’yi de, bilhassa bu helâket ve felâket asrının imamı Bediüzzaman’ı da tanıyıp davasını anlamalıyız. Risale-i Nur’u bir de bu yönü ile yeniden okumalıyız.

Dipnot:

1) Tarihçe-i Hayat 39. sh