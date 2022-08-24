"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman ve Türk dili

Durmuş Ali İnci
24 Ağustos 2022, Çarşamba
Bediüzzaman ilk gençlik yıllarında, “Bilâhere Siirt’e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada hârika olarak Kamus-u Okyanus’u Bâb-üs Sin’e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen kamusu hıfzettiği sorulduğunda: Kamus her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak her manaya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm, cevabında bulundu.”1

Risale-i Nur bir manada kaç kelimenin kullanılabileceğini gösteren muazzam bir eser. Türk Dili cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan günümüze kadar devam eden dehşetli bir bozulmaya ve yozlaşmaya uğramıştır. Bin yıllık kültürümüzü bize aktaran etimolojik gelişimi içinde, şarkılarimızda, türkülerimizde, ninnilerimizde, ağıtlarımızda, ortak söylediğimiz birçok kelime unutturulmuş, yeni uyduruk kelimelerle dil basitleştirilip yozlaştırılmıştır. Daha vahimi dünkü İstiklâl Marşımızı bile bugün anlamıyoruz. Dede ile torun birbiriyle anlaşamamakta ve sözlü kültür aktarımı yapılamamaktadır. Halbuki bin yıl 32 milyon km. kare alanda milyonlarca insanın konuştuğu anlaştığı Türk Dili(Osmanlıca) yaşayan dil olmaktan çıkmıştır. Onlarca Türk-İslâm toplulukları birbirini anlamaz hale getirilmiştir. Bu ise İttihad-ı İslâma en büyük engeldir.

Onüçüncü hicri asrın minaresinin başında durduğunu ve vazifeli olduğunu beyan eden Bediüzzaman, Risale-i Nur’da 27000’den fazla kelimeyi kullanmış, bazen çok az mana farklılığı olan kelimeleri aynı manayı zenginleştirmek için peşpeşe kullanmıştır. Bu tarz ile Türk Dilinde yapılan tahribatı tamir etmiş, bu eserleri okuyan Nur talebeleri ile ecdat arasında dil bağını yeniden tesis etmiştir. Bunun için Risale-i Nur’lar iman hizmeti yanında müthiş bir dil hizmeti de sağlamıştır. Onun için en az bir yıl süreyle anlayarak ve kabul ederek bu eserleri okuyanlar zamanın mühim bir alimı olabilir denilmektedir. Bunun için Risale-i Nur’ları sadeleştirmek, aslının dışında ifade etmek bu hizmete ihanettir. 

Risale-i Nur’ları anlayarak okumalı, ondaki kelime haznesine vakıf olmalı, bin yıllık kültürümüzü tanıyıp, hayatımıza renk katmalıyız. Nabi’yi de, Fuzuli’yi de, Yunus Emre’yi de, bilhassa bu helâket ve felâket asrının imamı Bediüzzaman’ı da tanıyıp davasını anlamalıyız. Risale-i Nur’u bir de bu yönü ile yeniden okumalıyız.

Dipnot:

1) Tarihçe-i Hayat 39. sh

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji, Marmara ve Ege'yi uyardı

    Maaşlar yüzde 85.6, gıda yüzde 176 arttı

    İbadet yerlerine saldırılar, din özgürlüğü ruhuna aykırı

    Enflasyon yüzde 132

    Beştepe harikalar diyarı

    Irak'ta protestolar sebebiyle yargı işlemleri askıya alındı

    Belçika'da sokaklarda yatıp kalkıyorlar

    Binlerce uçuş daha British Airways tarafından iptal edildi

    'İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altındakiler konut projesine başvurabilecek'

    Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'ın yolsuzluk davasında karar

    'Kamuoyunda saçma sapan EYT formülleri var'

    Nijerya'da Lassa ateşi vakaları görülüyor: Ölü sayısı 168'e yükseldi

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1000 çocuk öldü

    Çok daha kararlı ve ümitliyiz

    Fenerbahçe 311 gün sonra lider

    Nur Çocuklar’ın hizmeti hala devam ediyor

    6 yıl aradan sonra Tahran’a elçi

    Sağlık Bakanlığına 85 bin yardımcı personel alımı yapılacak

    Enflasyon, maaşları solladı

    Tarımda girdi fiyatlarında rekor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masada ilk tur tamam
    Süleyman KÖSMENE

    Bu fırsat her zaman ele geçmez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâm Birliği seferinin Suriye etabı
    Risale-i Nur'dan

    Haşr-i umumîyi görmek istersen küre-i arz bahçesine gir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ülke kaynakları çar-çur edilmeseydi!
    Adnan Şimşek

    Haddini bilen huzur bulur
    Güler Aslan

    Barla’dan kalanlar
    Durmuş Ali İnci

    Bediüzzaman ve Türk dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.