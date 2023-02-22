Depremsiz bir dünyada hayat olur muydu? (1)

Gizli hazineler, harikulade sanatlar ve nihayetsiz güzellikler sahibi olan Allah, “Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi” (Sözler, 11. söz) sırrınca şuur sahibi insanları alem-i ervahta yarattı. Sonra onları imtihan için dünyaya göndermeyi irade etti. Onlardan istediği kendini tanıttırmak ve ibadet ettirmek idi. Bu maksatla Allah kainatı yarattı.

Kainat içinde insanın beşiği olacak imtihan salonu hükmündeki dünyayı yarattı. İnsanın ihtiyaçlarını bilen Allah, dünyayı ona göre tanzim etti. Güneşten kopararak uzaklaştırdığı dünyayı tekvini kanunları ile bir yörüngede sabitleyerek döndürmeye başladı. Dünya ateş parçası iken soğudu, dışında litosfer dediğimiz taş küre oluştu. Allah dünyanın merkezini çekirdek denilen bütün elementlerin erimiş ve basınç altında yoğunluğu çok yüksek olan bir ateş parçası olarak sıkıştırmıştı. Çekirdek ile taş küre arasını yine akışkan bir ateş parçası hükmünde bütün elementlerden oluşan genel manada mağma adını verdiğimiz bir tabaka ile doldurmuştu taş küre sert bir kabuk hükmünde yaratılmıştır.

Mağma üzerinde yüzer haldedir. Mağmada sürekli inkılaplar yani patlamalar ve enerji boşalması hareketleri oluşturulmuştur. Bunun sonucunda dışa doğru taş küreye şiddetli bir basınç meydana gelmiştir. Allah kainatı ve bilhassa dünyamızı insanın hayatı ve hayatının devamı için yaratmıştı. Taş küreye gelen şiddetli basınçların sonucunda, eğer Allah taş küreyi parçalamasaydı yani fay hatları ile bloklar halinde parçalara ayırmasaydı şiddetli basınç sonucunda dünya taş kürede büyük bir patlama ile paramparça olacak, parçaları gökyüzüne uçacak, dehşetli bir sarsıntıyla yörüngesinden çıkacak ve diğer gök cisimleri ile çarpışarak daha yaşanır hale gelmeden kıyamet kopacak ve kainat yıkılacaktı. Bu hikmete binaen Allah yeryüzünde suları yaratıp okyanusları doldurduğunda onlar arasında sadece bir kıta kara kütlesi olarak yaratmıştı. Sonra bu kara kütlesi kırık hatlarla parçalanarak birbirinden uzaklaştırılmış 7 kıtaya dönüştürülmüştür. Bu sayede güney kuzey ve doğu batı istikametinde 7 kıta okyanuslar arasına dağıtılmıştır. Bu arada Dünya karnındaki şiddetli basıncı boşaltmış ve rahatlamıştır.

(Devamı Var)