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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Depremsiz bir dünyada hayat olur muydu? - 2

Durmuş Ali İnci
28 Şubat 2023, Salı
Ancak mağmadaki patlamalar ve hacim genişlemesi enerji boşalması süreklidir. Bunun için enerji birikimi olduğunda belli zaman aralığında bu enerji kırık hatlar arasından boşalmaktadır.

Kıtalar üzerinde yağışlar ve diğer iklim şartları ile kayalar parçalanır toprağı oluşturur, akarsular ve sel sularıyla bu irili ufaklı parçalar okyanuslara taşınır. Okyanus tabanında önce çakıl gibi iri parçalar sonra kum, mil, kil gibi ince parçalar tabakalar halinde serilir. Yani insan için lazım olan bitkilerin yetişmesi, hayvanların onlarla beslenmesi için lüzumlu  toprak, okyanusların tabanında 5-10 bin metre suyun derinliğindedir.  

Eğer depreme sebep olan mağmadaki hacim büyümesi ve dışa doğru şiddetli basınç sistemi çalıştırılmasaydı bize lazım olan toprağı denizin derinliğinden nasıl çıkarıp istifade edecektik? İşte hakim ve rahim olan Allah, bu şiddetli basınç ile Okyanus tabanlarına serilmiş olan esnek toprak tabakalarını kıvırarak denizin yüzeyine ve dağların zirvesine çıkarmıştır, biz buna kıvrım dağları adını veriyoruz. Anadolu’da Karadeniz dağları ve Toroslar bunlardandır. Dağların yaratılması, Bediüzzaman’ın ifadesi ile: “Tabaka-i turabiye, dağlar direği üzerine atılmış, tâ içindeki dâhilî inkılablardan gelen zelzeleler, dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın.” (Sözler 33. Söz. 22. Pencere)

Böylece denizler ile karalar yer değiştirirken aynı zamanda dağların zirvesine kadar toprakla kaplanmıştır. Allah bitkileri yaratıp yeryüzüne dağıtmıştır. Önce deniz, sonra karadaki hayvanlar yaratılmış, onlara uygun bir atmosfer ile dünya yeniden tanzim edilmiştir. Bu dağların oluşumu esnasında öyle şiddetli depremler olmuştur ki eğer o zaman insanoğlu yeryüzüne gönderilmiş olsa idi hiçbiri hayatta kalmazdı. Allah yeryüzünü bir beşik olarak düzenlemeden insan denilen Aziz misafiri göndermemiştir. 

(Devamı var)

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