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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Depremsiz bir dünyada hayat olur muydu? -3

Durmuş Ali İnci
02 Mart 2023, Perşembe
İnsan dünyaya gönderildi.

Nihayet arzın halifesi insan yeryüzüne gönderilmiştir. Allah mağmadaki enerji boşalımı sistemini devamlı kılmıştır. Okyanus ortalarını büyük bir kırık ile parçalamış dünyanın karnındaki enerjinin boşalımı bu yarıklar vasıtasıyla denizin dibinde yavaşça ve sürekli devam etmiştir. Hatta mağma bu yarıklardan deniz dibinde sürekli yüzeye çıkarak katılaşmış ve yükselmiş nihayet deniz yüzeyi üzerinde bir seviyeye çıkmıştır.  

Tamamı volkanik olan bu adalar zincirine biz okyanus sırtları adını veriyoruz. Bununla beraber Allah, dağların yumuşak kısımlarından derinlemesine bir baca ve menfez açarak dünyanın karnını rahatlatmıştır. Bu da hafif şiddette depremlere sebep olmuştur. Yanardağlar adını verdiğimiz bu sistemin dışında parçalanmış olan karalar arasındaki fay hatlarından da zaman zaman dünyanın karnındaki enerji boşaltılmıştır. Bu da bugün yaşadığımız gibi tarihte de birçok depremlere sebep olmuştur. Fakat bunların hiçbirisi dünyayı yörüngesinden çıkaracak ve Allah’ın koyduğu bu tekvini kanunlara uygun hareket eden insanlara zarar verecek kadar şiddetli değildir. Eğer bugün depremden zarar görüyor isek bu tekvini kanunlara muhalefet etmekten görmekteyiz. Bediüzzaman’ın deyişi ile “Muhali taleb etmek kendine fenalık etmektir.” (Münazarat, sh. 83) Dünyadaki değiştirilemez ve herşeyi hükmü altına alan tekvini kanunlar dediğimiz esaslara muhalefet edildiğinde neticesini dünyada görürüz. Biz de muhali taleb ettik. Tekvini kanunlarla belirtilmiş imara müsait olmayan yerlere şehirler kurduk. Ne şiddette depremin beklendiği ilmi ize malum olan yerlere, hem de yıkılacağını bildiğimiz bir teknik ve malzemeyle evlerimizi kurduk. Allah’ın koyduğu kanunlara meydan okurcasına muhali taleb ettik. Haşa, tekvini kanunlara muhalefet ettik. Bedelini çok ağır ödedik. Bütün jeoloji ve jeofizik ile deprem bilimcilerinin defaatle yazdıkları, söyledikleri, yetkili makamlara raporlarla ifade ettikleri bu esaslara aykırı hareket ettiğimizden neticesinde çok büyük belaları ve musibetleri yaşadık. Ne zaman muhalefet etsek yine yaşayacağız. Demek ki depreme sebep olan sistemin yeryüzüne Allah tarafından konulmasının sayısız hikmetleri ve faideleri bulunmaktadır. Adeta dünya bu sistemle kurulmasaydı insan hayatı ve hayatın devamı mümkün olmazdı. Halbuki Allah’ın iradesi insanı bu dünya üzerinde hayatdar edip imtihan etmekti. Öyleyse böyle bir sistemin kurulması aynı haktır adalettir hiçbir şer tarafı yoktur. Fakat insan kendine verilen akıl ile ilim sahibi olup ilmine uygun hareket etmediği için bu depremlerden zarar görmüştür. İnsan bu kendi hatasından dolayı zarar görmesin diye deprem bir sistem olarak Allah tarafından konmasaydı binlerce lüzumlu hayırlar olmayacaktı. Depremin yaratılmasının elbette manevi çok hikmetleri de vardır.

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