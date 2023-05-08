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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Dünya için din feda olmaz”

Durmuş Ali İnci
08 Mayıs 2023, Pazartesi
Deccalizmin asrımızdaki temsilcisi hükmündeki müstebid krallar ve yöneticiler, aynı zamanda Deccal’ın en önemli vasıflarından olan, kendine taraf olanlara yalancı bir cenneti ve karşı olanlara da cehennemî bir hayatı yaşatmayı gerçekleştirir.

Bediüzzaman’a göre şu toplum olarak hastalığımız ve çaresi şöyledir: “Marazımız atalet, cehalet ve muhalefet-i Şeriatla hâsıl olan sû-i ahlak ve onların neticeleri olan fakr u zaruret ve irtikab-ı hile ve başka nam ile sirkat-ı alenîdir.”

Bediüzzaman bugünkü hâli bu veciz cümleyle izah etmiştir. Günümüzün birçok siyasi tanınmış simaları bunu farklı cümlelerle dile getirmişler. “Dünün mücahidleri daha sonra müteahhit oldu”, “Harun olmaya geldiler Karun oldular” demişler, fakat iktidar olduklarında aynı hataları kendileri işlemişlerdir.

Kısaca izah ettiğimizde, atalet [tembellik], cahillik ve Kur’an hükümlerine ters hareket etmenin sonucunda,

1) Fakr-u zaruret, yani çoğunluğun kazancı açlık sınırı altında olup ancak devletin sosyal yardımıyla yaşayabiliyorlar.

2) İrtikab-ı hile, bu hayat şartlarının zorlaşmasıyla ve İslamî ahlakın çöküşüyle toplumun büyük bir kısmı düçar oluyor.

3) Başka nam ile sirkat-i aleni, yani farklı isimler altında apaçık hırsızlık yayılmıştır.

MEŞRUTİYET İÇİNDE HAK VE ADALET

Meclis’in ve milletvekillerinin itibarsızlaştığı bir yerde, istibdadın hâkim olması sonucunda toplumun içine düştüğü bu hastalıklardan kurtulmanın yolu, hem dinimizin emri, hem aklın yolunun birleştirdiği hakikat şudur: Hak, hukuk, adalet, bilhassa başkasına ve nefsine zarar vermeyecek şekilde şahane hür olmak, tam bir demokrasi içinde meşveret ve şûrâyı esas alarak, şahısların hakimiyeti değil, kanun hakimiyetini temin etmek.

Bediüzzaman bu konuda da şöyle demektedir: “Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz. Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriyeden ve fünun-u sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa Şeriatımız müessis ve külliyetiyle nazırdır.”

Sonuç olarak, İslamiyet aklî deliller üzerine bina edilmiştir. Dünyevi bir takım menfaatler için din feda edilmez. İslam’dan uzaklaşmak akıldan, ilimden uzaklaşmak manasındadır.

Devlet yönetiminde, esası Peygamberimizin (asm) Veda Hutbesinde yer alan ve buradaki hakların korunmasını sağlayacak olan demokrasi (meşrutiyet) esasları hayata geçirilmelidir.

Avrupa da bizden adaleti ister ve medeniyeti bekler. Bu hususta da dinimizde bir mani yoktur.

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