Emin Çapan Ağabeyi hatırladık

(Zaman şimşek gibi hızla geçerken hatıralar hafızalarda her sene yeniden canlanıyor. 14 Ocak, Emin Çapan Ağabeyin ölüm yıldönümü idi.)

Denizli Yeni Asya Nur talebelerinden, aslen Dinar’lı tekstilci Emin Çapan Ağabey Hakk’a yürüdü. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin. Vazifesi bitti. Ücret almaya gidecekti. Ebedi aleme kabir tünelinden geçiş için bir pasaport lazımdı. İzn-i ilahi ile koronadan gelen pasaportla o da ebedi âleme tebdil-i mekan eyleyip geçiverdi.

Önceki göç etmiş yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Arkada kalanların en kısa zamanda peşinden gelip kavuşacaklarından hiç şüphesi yoktu. Onun için şu fani aleme dönüp bakmadı bile. Emin ağabeyim, medresemizde bugün Risale-i Nur dersimiz var. Eminim ki bu akşam cesedin asri mezarlıkta toprak altında iken ruhun kürsünün sağ tarafında kapıya yakın yerde yine hafif tebessüm eden bakışlarınla dersi dinliyor olacak. İşte nur talebesi olmanın yüceliği, kârlılığı burada. Ölüm geldi senin ruhunu aldı. Fakat şirket-i maneviyede senin için sevap kazandıran binler ruhlar baki kaldılar. Sen günah cihetiyle öldün fakat sevap cihetiyle baki kalan ruhlarla kıyamete kadar yaşayacaksın. Selam söyle nebiler nebisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (ASM), Sahabe-i Kiram’a, bütün peygamberlere, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’ye, cümle Nur Kahramanlarına.

Allah imanla bizlere de kabre girmeyi cennetinde kavuşturup ebedi saadette beraber olmayı nasib eylesin. Haklarımız size helal olsun. Sizler de helal eyleyin canım ağabeyim! (Denizli, 14 Ocak 2024)