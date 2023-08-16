Fukara ile zengin arasındaki makas

Nas: Faiz haram, zekat farzdır. Zekat ise zekat nisabı zenginden alınır. Onun malının içine Allah'ın koyduğu fukaranın hakkı hak sahibine verilir. Faiz de haram kılınmıştır ki zengin fukaranın sırtından çalışmadan para kazanmasın.

İslamın bu esası şu iki cümleyi zihinlerden ve gönüllerden silmiştir:

1) Sermaye sahibinin faizle "Sen çalış ben yiyeyim. "

2) Fukaranın hakkının da içinde olduğu, Allah'ın verdiği malından fukaranın hakkını zekat olarak vermesi emredilmiştir. Bu da "Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölsün bana ne." anlayışını kökünden yok eder.

O zaman İslama göre kimler ne miktar zekat ödemeli, kimler ödememeli? Bugün İslamın bu hükmünü tefekkür ederken, fukara ile zengin arasındaki makasın neden bu kadar açıldığını gördüm. Hiç şiir yazmayı bile düşünmediğim halde acemi şair gibi dilimden belki şairleri tebessüm ettirecek şu mısralar dökülüverdi:

Hazine kazanının altı olmuş sanki kalbur.

Fukaradan, garibandan al vergiyi doldur ha doldur.

Doymak bilmez zenginler kovasını uzatmış kazana

Zekatı hükmünde malının kırkta birini fukaraya vermesi gerekirken

Fukaranın cebinden sermayeni doldur ha doldur.

Fukara aklını başkalarının cebinden alıp demezse,

"Yeter artık! Biraz da şu hazineyi sen doldur."

Zekatın miktarınca sendeki hakkımı bana döndür.

Sana bolluk içinde yaşamak, bana açlık içinde şükretmek mi emir?

Sen bu halinle git dinde hassas muhakeme-i akliyede zayıfları kandır.

Alacaktır hakkını, İslam'da emrettiği gibi fakir.

Sabırla bekliyoruz aklı başına gelince fukaranın.

Yakındır Hak'kın vadettiği günler, belki yarın belki yarından da yakın.

