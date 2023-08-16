"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fukara ile zengin arasındaki makas

Durmuş Ali İnci
16 Ağustos 2023, Çarşamba
Nas: Faiz haram, zekat farzdır. Zekat ise zekat nisabı zenginden alınır. Onun malının içine Allah'ın koyduğu fukaranın hakkı hak sahibine verilir. Faiz de haram kılınmıştır ki zengin fukaranın sırtından çalışmadan para kazanmasın.

İslamın bu esası şu iki cümleyi zihinlerden ve gönüllerden silmiştir: 

1) Sermaye sahibinin faizle "Sen çalış ben yiyeyim. "

2) Fukaranın hakkının da içinde olduğu, Allah'ın verdiği malından fukaranın hakkını zekat olarak vermesi emredilmiştir. Bu da "Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölsün bana ne." anlayışını kökünden yok eder. 

O zaman İslama göre kimler ne miktar zekat ödemeli, kimler ödememeli? Bugün İslamın bu hükmünü tefekkür ederken, fukara ile zengin arasındaki makasın neden bu kadar açıldığını gördüm. Hiç şiir yazmayı bile düşünmediğim halde acemi şair gibi dilimden belki şairleri tebessüm ettirecek şu mısralar dökülüverdi:

Hazine kazanının altı olmuş sanki kalbur. 

Fukaradan, garibandan al vergiyi doldur ha doldur. 

Doymak bilmez zenginler kovasını uzatmış kazana

Zekatı hükmünde malının kırkta birini fukaraya vermesi gerekirken

Fukaranın cebinden sermayeni doldur ha doldur. 

Fukara aklını başkalarının cebinden alıp demezse, 

"Yeter artık! Biraz da şu hazineyi sen doldur."

Zekatın miktarınca sendeki hakkımı bana döndür. 

Sana bolluk içinde yaşamak, bana açlık içinde şükretmek mi emir? 

Sen bu halinle git dinde hassas muhakeme-i akliyede zayıfları kandır. 

Alacaktır hakkını, İslam'da emrettiği gibi fakir. 

Sabırla bekliyoruz aklı başına gelince fukaranın. 

Yakındır Hak'kın vadettiği günler, belki yarın belki yarından da yakın.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    Krizi vatandaşa yüklemeyin

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Zamlar hız kesmiyor

    Kazdağları ranta kurban

    Hawaii'deki ölü sayısı daha da artacak!

    Trablus’a uçuşlar durduruldu

    'Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz'

    Kocatepe Camisi'nde çekimle ilgili soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul'a su sağlayan 6 barajın doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü!

    Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 27 kişi öldü

    Gerçeklerin üstü örtülemez

    En zenginler ne kadar vergi ödedi?

    İstanbul’un 64 günlük suyu kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Naum, M. Kemal’le gizlice ne konuştu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?
    Genel

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü
    Genel

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8
    Genel

    Zamlar hız kesmiyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Marjinaller...
    Faruk ÇAKIR

    Yaparsa kim yapar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.