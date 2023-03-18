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18 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hak aramak kim, ben kim?

Durmuş Ali İnci
18 Mart 2023, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman, “Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek ve onlara müracaat etmek; bir haksızlıktır” (Tarihçe-i Hayat, s. 244) derken biz dayanamadık hak aradık. Nasıl da hata yaptık!

Zannettik ki Bağdat’ı yakıp yıkan, Moğol hükümdarı Hulagu’yu ilzam edip susturan Kadıhan gibi cesur ve alim, Fatih Sultan Mehmet’i bir Rum mimarın şikayetiyle kolunun kesilmesine karar veren Hızır Çelebi gibi hakperest bir kadı var. Bu hüsn-ü zan ile aldanmıştık. Dinsizliği siyaset zannedenlerle, dini siyasete alet edip hatta 15 Temmuz’u yaşatanlar birleşmişti. Hani derler ya “zaman en büyük müfessirdir.” Evet zaman gösterdi ki menfaat üzerine dönen siyaset zıtları da bir araya getirmiş. Birisi makam aracı, şoförü, korumasıyla birinci safta kendine ayrılan yerde, camide, sabah namazı kılar. Diğeri dinime küfreder, bayramdan bayrama hiç namazını kaçırmaz, senin başörtülü bacının canına okur. Başörtülü bir akademisyenin doçentlik müracaatının bile takipçisidirler. Jüri özel oluşturulur, örgütsel bir yapı gibi haberleşilir. İlk defa karşılarına sözlü sınav için gelen bütün okullarını birincilikle bitirmiş, 28 Şubat’ın zulmünü iliklerine kadar yaşamış, uzmanlığını alırken ‘dinsizliği din kabul eden zihniyet’ tarafından bile, “Şimdiye kadar gönül rahatlığıyla ve güvenle mezun ettiğimiz ilk uzmanımızsın. Fakat akademisyen olmak için bize gelme” diye mesleğindeki ilmi yeterliliği ve başarısı kabul edilmiş. Fakat akademisyen olması asla istenmemişti. İşte bu zihniyetin tahriki ile doçentlik sınavında jüriden ikisi koltuklarını ters çevirip sırtı dönük oturmuşlar, “başörtülü bir akademisyenin yüzünü görmek istemiyoruz” diyebilmişlerdi. 

Bütün bu zorlukları sabırla aşarak gelen profesörlüğüne kısa bir süre kalan, bütün hastaların sevdiği şifacısı, personelin ücretsiz muayene olduğu tek hocası fakat zındıkayı kudurtan en büyük mesele bu kısacası. İki sene boyunca nasıl bir baskı, yıldırma, çeşitli bahanelerle cezalar... Otuz sekiz defa yaşanan bu olaylar dilekçeler, verilen çoğu zaman verilmeyen cevaplarıyla kanunsuz, yönetmelikleri ve genelgeleri hiçe sayan uygulamalar belgeleri ile sabit iken hak dava etmişiz. Çok ince bir manevra ile mahkeme reisi davalının hastası oluvermiş. Dosyadaki gelişmelerle paralel kontrole gitmiş, bize dert olandan o derman aramıştır. Bilmem reisin derdine derman oldu mu? Fakat reis onun derdine tam bir şifa oldu. Haksızlığı hak dava edenlerden hak taleb ettik. Hakka karşı hürmetsizlik ettik. Kadına şiddetin, başörtüsünün mecliste bile çokca konuşulduğu şu anda belki dindar ve dine hürmetkâr bildiğimiz bir hükümet zamanında hakkımız teslim edilir sanmıştım. Hata ettim, yanlış ettim. Anladım ki her yerde tuz kokmuş...

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