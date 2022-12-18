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18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Havadaki akılları hayrete düşüren hikmetler

Durmuş Ali İnci
18 Aralık 2022, Pazar
KAİNAT VE DÜNYA İNSAN İÇİN Mİ YARATILDI? (5)

Türkçe’mizde havayı değersiz gibi gösteren çok sözler vardır: *Ne yaparsan yap sonuç hava, civa, *Havanı aldın. *Havadan sudan konuştuk.

HAVA DEYİP GEÇMEYİN!

*Hava olmasaydı nefes alıp veremez, kanımız zehirlenir hayatımız biterdi.

*Kirli havayı nefes olarak dışarı atarken ona göre düzenlenmiş ses tellerimiz titreşmez, ağız ve dilimizle oluşan kalıplardan sesler kelimelere dönüşmez ve konuşamazdık.

  *Havanın zerrelerine yüklenen, sözlerimiz, ağaçların hışıltıları, kuşların cıvıltıları, denizin dalga sesleri, martıların çığlıkları, baykuşun ürküten bağırışı, elimizden düşmeyen cep telefonlarındaki dostane sohbetler, kulaklarımıza ulaşamayacak, dağınık ses dalgalarını toplamak hikmetiyle yaratılan kulak kepçemiz de iş göremeyecek, işitemiyecektik.

*Havadaki sürtünmeyle artan kaldırma kuvveti Allah’ın hikmeti ile olmasaydı, kuşlar uçamaz, uçaklar havalanamaz hayat yaşanmaz olurdu.

* Soğuk hava ile sıcak hava, Allah’ın tekvini kanununa uyarak yoğunluk farklılaşmasıyla yer değişmeseydi, yeryüzü güneş ışınlarının dikey olarak geldiği ekvator bölgelerinde öyle ısınacaktı ki, denizler kaynayacak, hiçbir canlı yaşayamacaktı. Kutuplara doğru kalan bölgeler de kalın buz tabakaları ile kaplanacak hayat imkanı kalmayacaktı.

Daha ilginci evimizin bir odasını bile ısıtamazdık. Sobamız ve kalorifer peteği ancak kendisini ısıtır, bir parmak ötesi donardı. Yüzbinlerce ton yağmur bulutları havaya yüklenip rüzgârın motor gücüyle ihtiyaç olan yerlerin imdadına koşamayacaktı. Yağış da olmayacak hayat son bulacaktı.

* Allah’ın tekvini kanunu ile havaya yüklediği açık hava basıncı olmasaydı arabalarımızın lastiklerini, çocuklarımızın bisiklet tekerleri ve toplarını hava ile şişiremez istifade edemezdik. Daha kötüsü, insan vücudunda dışa doğru bir iç basınç oluşturulmuştur. Bu basınç açık hava basıncı ile dengelenmiştir. Bu nizam olmasaydı vücudumuz, bilhassa kan damarlarımız dışa doğru patlayacak, kanımız fışkıracak adeta vücudumuz tersyüz olacaktı. 

* Yeryüzüne yakın yerlerde atmosfer yoğunluğu su buharı da taşıdığından çok fazlalaşır ve yerçekimi etkisi daha fazla görünür. Bunun için bütün iklim olayları 10.000m. yükseklik içinde meydana gelir. Bulutların rüzgarla taşınması, yükselip alçalmaları, ısınıp soğumaları, yoğunlaşıp yağmur şeklinde yeryüzünü sulamaları hep bu yükseklik içinde meydana gelir. Eğer yoğunluğun çok azaldığı, yerçekimi etkisinin düştüğü yüksekliklerde subuharı bulunsaydı buz kristalleri şeklinde uzayda kalır hiçbir faydası olmazdı.

Ey insan! Cansız, akılsız, şuursuz, ilimsiz, hem kör, hem rüzgar önünde çalkalanan bu havayı sayısız faydaları ile bizim emrimize ve hizmetimize veren Allah’tan başka kim olabilir?  Havayı bu şekilde yaratan, insanı yaratandan başkası olabilir mi? Havayı bu kadar mükemmel hizmetlerde çalıştırıp itaat ettiren Allah, bütün kâinatı hizmetine sunduğu insanı  başıboş bırakıp başka ellere verir mi? 

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