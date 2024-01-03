"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Her son yeni bir başlangıçtır

Durmuş Ali İnci
03 Ocak 2024, Çarşamba
2023 sona erdi ve 2024 başladı.

Dünyamız güneşin etrafında Emr-i İlahi ile milyarlarca defadır yaptığı dönüşüne devam etti. Bu seyir ve seyahatin her sene bir başı bir de sonu olduğu gibi bir gün gelecek milyarlarca sene önce başlayan bu deveran tamamen son bulacaktır. İnsanın zaman mevhumunu anlaması ve onu ölçü birimleri ile ölçüp değerlendirmesi ancak şems ve kamerin ayrı ayrı menzillerde gayet ince bir hesapla yerleştirilip döndürülmesine bağlanmıştır.

Kâinatı insanın ihtiyaçlarına göre yaratıp tanzim eden Halık-ı Zülcelâl, güneş ve kameri de ona göre tanzim etmiştir. Ayın dünya etrafındaki 29,5 günlük seyahatini bir aylık zaman dilimi olarak kabul eden Hicri Takvim, ortalama 30 günlük bu süreyi 12 ay üzerinden 354 gün bir yıl saymıştır. Başlangıç tarihi olarak da Peygamberimizin (ASM) Mekke’den Medine’ye hicretini yani miladi 622 senesini esas almıştır. Miladi takvim ise dünyamızın güneş etrafındaki yörüngesinde bir seferlik dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zaman dilimini bir sene kabul etmiş. Onu da 12 aya taksim edip bir aylık süreyi hesaplamıştır.

Milyarlarca senedir devam eden bu hareketin de başlangıcını Hz. İsa’nın (AS) doğum günü “0” olarak belirlemiştir. Bu durumda hicri yıl miladi yıldan 11 gün kısadır ve 622 sene sonra başlamıştır. Bunun sonucu olarak miladi yılbaşı her sene kuzey yarım kürede yılın en soğuk ayı olan Ocak’ta başlar. Hicri yılbaşı ise her yıl 11 gün önce başlayarak miladi senenin her ay ve mevsimini dolaşır. Miladi takvimi kullanmaya başladığımız günden bu yana yılbaşı 1 Ocak olarak Hıristiyan dünyası ile eşleşmiştir.

Terk ettiğimiz İslâm âleminin kullandığı Hicri takvime göre ise yılbaşı bütün seneyi dolaşmaktadır. Her iki takvimin de oluşmasında kullanılan zaman birimi kamer, güneş ve dünyamızın konum ve hareketleriyle belirlenmektedir. Bir günlük zaman dilimi dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir defalık dönüş süresi olan 24 saat olarak kabul edilmiştir.

Demek ki zaman kavramı dünya, güneş ve kamerin hareketi ile doğmuştur. Dünyamızla “yörüngenden çık” emrine uyan bir gök cisminin çarpışması sonucu hassas bir mizan ve ölçüyle birbirine bağlanan kâinattaki bütün gök cisimlerinin dengesini bozup birbiriyle çarpışıp kıyamet ile Şems ve Kamer birleşecektir. Böylece zaman kavramını hatırlatan nizam ve intizam ortadan kalkacaktır. Zaman duracak, Dünya sakinleşip hareketi sona erecek bütün gök cisimleri bir ateş yumağı şeklinde harmanlanacaktır. Güneş ve Ayı birleştirip dünyanın hareketini durdurup sakin kılacak, dünyayı ahirete dönüştürecek ancak ve ancak kainatın yaratıcısı, sahibi, insanı yaratıp buraya gönderen Allah’tan başka kim olabilir?

İşte Üstad Bediüzzaman bu hakikati, Mesnevi-i Nuriye’de mükemmel bir dua suretinde şöyle ifade etmiştir: “Ve kezâ, hiçbir şeyi duâlarıma, istigâselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küre-i arzı harekete getiren, felek çarklarını durdurmağa ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şâhikalarından yuvarlanıp gelen şu Dünyayı sâkin kılmaya kádir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelâle duâlarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum.”

(Mesnevi-i Nuriye)

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

    Maaş dengesi alt üst oldu

    İsrail Gazze’de çamura batıyor

    Yap-İşlet’in maliyeti arttı

    Netanyahu hükümeti gidecek

    İstanbul’da enflasyon yüzde 75

    Tarife zulmüyle vergi zammı

    İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeği geri alın çağrısı

    Gazze'deki saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

    Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

    Zonguldak'taki kayıp 7 personel 45 gündür aranıyor

    Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

    Türkiye'de 2023 yılında 74 bin sarsıntı gözlemlendi

    Japonya'daki depremde 48 kişi öldü

    Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 36 yaralı var

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vahim gidişatı durdurmanın tek yolu
    Genel

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor
    Rüstem GARZANLI

    Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı”
    Cevher İLHAN

    Geçen yılın son, yeni yılın ilk yüzkarası
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim beni günaha zorluyor, ne yapabilirim!?”
    Durmuş Ali İnci

    Her son yeni bir başlangıçtır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küslükte haklı yer neresidir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset dinin - dindarın birinci meselesi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.