Husumete vaktimiz yoktur

Hafta sonu tatili olan pazar gününde ruhumda hissettiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Üzüntümü, parelenmiş yüreğimin sızılarını paylaşarak rahatlamak istedim. Bütün inananlara selâm olsun.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle Nur Talebeliğinin esası sahabe mesleğidir. Medreseler Ashab-ı Suffa gibi hizmet verilen mekanlardır. Farklı Nur meşreblerinin olması maksatta beraber oldukları müddetçe lazımdır. Her konuyu farklı bakış açısıyla daha iyi tahlil etmeye sebeptir. Haklı her meslek ve meşreb sahibi ‘benim meşrebim haktır veya daha güzeldir’ diyebilir. Fakat asla ‘hak yalnız benim mesleğimdir’ diyemez. Kendi meslek ve meşrebinin muhabbetiyle hareket edebilir. Başkasının meslek ve meşrebinin eksiği ve kusuru ile uğraşmak kimsenin hakkı değil. Mahrem meselelerin sosyal medyada uluorta tartışılması fayda vermez.

Sosyal medyadaki tartışmaların hiçbir şekilde nurların intişarına bir faydası yoktur. Halbuki Üstad, Risale-i Nur’ları bir yıl süreyle anlayarak ve kabul ederek okuyan kişini, zamanın mühim bir alimi olabileceğini ifade eder. Risale-i Nur’un temel eğitim tarzı sadece doğruyu anlatmak, yanlışını bulmayı muhatabına bırakmaktır. “Bâtılı tasvir sâfi zihinleri idlal eder” düsturunu esas alınır. Şu anda dünyada uygulanan eğitim sisteminde de ayni anlayış hakimdir. Asla yanlış-doğru beraber öğretilmez. Bunu en iyi bilenler eğitime gönül vermiş, talebelerinin derdiyle dertlenmiş tecrübeli muallimlerdir. Şu tatil gününde, şehit haberleri ile irkilen yüreğimin sesi bana ölümün öldürülemeyeceğini, her nefsin mutlaka tadacağını haykırıyor. Ölümü düşününce, imansızlık tehlikesine maruz kalmış gençliği düşününce yüreğim pare pare oldu. Aklım durup, vicdanım kahroldu. Şimdi dua zamanı, şimdi sele kapılıp çığlık atarak sizden kurtuluş bekleyen gençlerden elinin yetişebildiğini tutup selden çıkarmak zamanı.

Başka şeyle uğraşmaya zamanımız yok. Yarın mahşerde bu insanlar bizden şikayetçi olmayacaklar mı? 1971, 12 Mart muhtırası sonrası ilk defa Kütahya’da nurlarla tanışmıştım. Tavşanlı’dan kitapcı rahmetli Hacı Ahmet Bali Abi’nin kimse görmeden gizlice elime tutuşturduğu Otuzüç Pencere’yi, o zaman öğretmen olarak çalıştığım Tavşanlı, Karcık Köyü’ne giderken, rahmetli Almanyalı Hakkı’nın traktörünün römorkunda okuduğumu hiç unutamıyorum. Nasıl acıkmıştım nurlara. Yatsı namazından sonra sokakta, camide bulduğum bütün köylüyü toplayarak yaptığımız dersin şevkini ve zevkini anlatamam. Onun için demiyor mu Üstad, “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.”