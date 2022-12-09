Kirli hava nasıl tasfiye ediliyor?

İnsanlar ve hayvanlar solunum yoluyla sürekli havaya karbondioksit verirler. Buradaki karbon havayı kirleten maddedir.

Havadaki oksijen oranı düşerken karbon oranı yükselmektedir. Bu ise insanların ve hayvanların zehirlenmesine sebep olur. Yani hayat sona ererdi. Risale-i Nurdaki şu ifadeye dikkat edersek İsm-i Adl’in tecellisi ile nasıl bir denge kurulduğunu hayretler içinde tefekkür ederiz: “Tâ hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına tâ güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına ... kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki akl-ı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi hikmet-i insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor.”1

Allah insan, hayvan ve nebatat arasında öylesine bir yardımlaşma ağı kurmuş ki akılları hayrette bırakır. İnsan ve hayvanların nefesi ile havaya karışan karbonu bitkilere besin kaynağı yapmıştır. Dağ yamaçlarında bitkilerin yaprakları arasından taranarak geçen hava içindeki karbonu, bitkiler emr-i ilahi ile alırlar. Hem havayı tasfiye eder hem kendine besin kaynağı elde eder. Rezzak-ı hakiki insan ve hayvanlar için zehir olan karbonu bitkilere rızık eylemiştir. Rahmani bir laboratuvar hükmünde yaratılan yapraklarda su ile karışan ve güneş ışığı ile fotosentez dediğimiz bir kimyevi işlemle bitkilere besin kaynağı haline gelir. Allah böylesi bir tasfiye ile bitkilere besin kaynağı olan karbondan meyve ve sebzelere dönüştürdüğü zehiri insanlara rızık yapmıştır. Yani bitkiler, insanlar ve hayvanların ihtiyacına göre tanzim edilmiştir. Demek hepsinin sahibi, maliki, razıkı, yaradanı birdir.

Bu mükemmel işleyen sistem içinde insan ve hayvanat havayı kirleten, nebatat ise temizleyendir. Nihayetsiz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah, birbirinin ihtiyacına yardıma koşan bu mahlukat arasında da bir denge oluşturmuştur. Herbir pirenin, devenin, gökteki kartalın, yerde sürünen yılanın solunumu ile havaya karışan karbonun hesabını bilen Allah, bunu tasfiye eden lale, sümbülden köknarlar, çamlar ve dev mamut ağaçlarına kadar bütün nebatatın da hesabını bilendir. Havadaki oksijen oranı daima %21 ile sabit kalır. Bu denge güz mevsiminde ağaçların yapraklarının dökülmesi ile bozulurken ayni anda terazinin diğer kefesinden birçok hayvan taifesi ölüm ile eksilir. Baharda ağaçlar yaprak çıkarmaya başlarken bu hayvanat ta yeniden ortaya çıkar.

Demek nebatat ve hayvanat ta insanın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak üzere yaratılmıştır. Havadaki karbon ve oksijene de insan için dönüşüm verilmiştir.

Dipnotlar:

1-Lemalar