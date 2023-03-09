Ruhumda fırtınalar esiyor

28 Şubat 2023 sabah namazı sonrası denizin haşin dalgaları, şiddetli lodos, eğilen âğâçlar, savrulup yuvarlanan kuru otlar, rahmet nazarıyla bakarken, yapraklara ve yüzlerimize tokat gibi çarpan yağmur damlaları, adeta seneler öncesi bir manevi fırtına ve zulmü hatırlatıyor.

Bir taraftan da sonbahardaki tahribatın tamiri, yere düşen tohum ve çekirdeklerin baharın sümbül ve çiçeklerine uyanışlarını müjdeliyor. Bu hali temaşa edip tefekkür ederken Risale-i Nur’dan şu cümleleri de seslice okudum:

“Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazîn firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir.” (Sözler, s. 231)

Allah üç kız evlat ihsan etti. Ahiret hesabına çok kârlı bir sermaye olmakla beraber, güvendiğim birer yoldaş ve herşeyimi paylaştığım birer sırdaş idiler. Üniversite hayatları da çok ortaktı. İlk sene büyük kızım, ikinci sene iki kızımız birden üniversiteye girdiler. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde bile bir tevafuk vardı. Her şehrin ismi “K” ile başlıyordu. Kayseri Tıp, Konya Mimarlık, Kütahya Elektrik Elektronik Mühendisliği. Herşey bahar öncesi Şubat’ta, Mart’ta filiz veren nazenin bitkiler gibi gelişmişti. Fakat şubat sonu, mart başı şiddetli ayaz olacağını hiç düşünmemiştik. Herbiri çiçek açmış tuba-i cennet olan kızlarımızın başörtüsüne ayaz vurdu. Dallar kurudu, çıçekler soldu. Adeta mart başında gelen şiddetli ayaz çiceklerimi yakıp kavurmuştu.

Kış ne kadar şiddetli olursa olsun, bahar ne kadar geç kalırsa kalsın, biliyor ve bekliyorduk ki gecenin sonu nehar, kışın sonu bahardır. Allah beklediğimiz baharı getirdi. Herbir ağaç yeniden yeşillendi, çiçek açtı, herbiri ülkemin bir başka diyarında meyvelerini verdi. Yakın zamanda ağacın toprağını paylaşan dikenlerin yeni 28 Şubat havasında estirdikleri fırtına ile ağacın meyvesini taşladılar.

Zalimler, ateşi yıldızlardan, güneşten, dünyanın karnındaki 200.000 derecelik küçük cehennemden oluşacak Cehennem-i Kübraya müşteri olacaklardır. Ahımız kimsede kalmayacak, böyle dehşetli bir cehennemde öcümüz alınacaktır. Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.