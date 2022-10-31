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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sabah ezanıyla tefekkür

Durmuş Ali İnci
31 Ekim 2022, Pazartesi
Tefekkür bahçemi sabahın soğuğunda seyrederken merkezi sistemden tanımadığım bir hocamızın davudi sesi ile yankılanan ezan sesi kulağımı da tefekküre dahil etti.

“Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi” cümlesi Risale-i Nur’dan hatırıma geliverdi. 

Allah kulak takmış, sesleri beyninize titreşim olarak ulaştırmak üzere tanzim etmiş. Kulak kepçesi havada dairevi dalgalar halinde saniyede 340 m. hızla yayılırken o ses dalgalarını en mükemmel şekilde toplamak üzere uydu çanak anteni gibi yaratılmış. İç kulak bu titreşimi özel yaratılmış küçücük kemiklerle tekrarlayıp telefon kabloları hükmündeki sinirler vasıtasıyla santral durumundaki beyninize ulaştırıyor. 

Santral öyle harika yaratılmış ki gelen titreşimi bütün frekans ve özellikleri ile sese dönüştürüp duymanızı sağlıyor. Allah böyle mükemmel bir kulak ve işitme sistemini başımıza yerleştirip işleterek bize duyma isteği vermiş. Bu sistem ne kadar mükemmel olursa olsun bu isteğimize cevap veren ses yaratılmasaydı, havaya bu özellikler verilmeseydi neye yarardı? Demek Allah bize sesleri duyurmak istiyor, sesi yaratıyor. Sonra kulak gibi bir sistemi bize takarak duymak isteğini veriyor. Yani sesleri duyurmak istemeseydi, bize böyle bir kulakla duymak isteğini vermezdi. Demek bu meydan-ı imtihanda Allah’ın duyup dinlememizi istediği şu sabah vaktindeki ezan sesi, seherde öten bülbül sesi, şırıldayan dereler, kükreyen dalga sesleri, rüzgârın uğultuları, yağmurun şıpıltıları, çocukluğumuzda simitçinin taze çıtır gevrek diye bağırışları, birbirimizle sohbetlerimiz var ki bu kulakla duymak isteği verilmiş. 

İnsan hiç bilmediği bir şeyi isteyebilir mi?  Allah sırr-ı imtihanla bazı sesleri de duyabileceğiniz halde dinlemeyin demiştir. Her türlü sesi duyabilme hasletini vermişken, dinleme ya da dinlememe iradesini de bize vermiştir. Bu bir tekliftir. Emir ve yasaklarla sınırlanmıştır.

Bize emanet edilen hiçbir uzvumuzu sahibinin rızası dışında kullanamayız. Aksi halde emanete hıyanet cezasına düçar oluruz.

Herkese Allah’ın rızası dairesinde huzurlu ve bereketli bir ömür dilerim.

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