Sefahet ve israftan men

Bediüzzaman diyor ki, “Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir.”

Anlıyoruz ki deccalın en önemli sıfatlarından biri müstebit bir yönetim oluşturmasıdır. Halbuki Bediüzzaman istibdatın şiddetle karşısında olmuştur. Bu nedenle tek partili istibdat döneminde boyun eğmemiş fakat asayişi de ihlal etmemiştir. Şeyh Said’in destek isteyen mektubuna, “bu milletin torunlarına kılıç çekilmez” diye cevap vermiştir. 27 sene mahkemeden mahkeye sürüklenip hapseneden hapsaneye gönderilmiş, fakat asla zulme rağmen istibdada boyun eğdirilememiştir. Müstebid olmanın sonuçlarını Meclis’te haykırmıştır.

“Eğer Şeriat tecessüm ve temessül etse idi, istibdadı şeytan gibi tel’in edecekti. Şeriatı bertaraf bırakmayınız; tâ istibdat pis eliyle vücudunu lekedar etmesin.” (ESDE, Makalat [“Mebusana Hitap”], s. 33)

Yani Kur’an ahkamı ve Peygamberimizin (ASM) sünneti ve ahlakı asla istibdada cevaz vermez. Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Eğer meşrutiyet (demokrasi) millet hakimiyeti ise kuvvet kanunda olmalı. Kanun ise milleti gerçek manada temsil eden hür parlementer sistemin getirdiği meclisin hakimiyeti ile mümkündür. Yoksa kuvvet şahsa geçer ve şahsı firavunlaştırır.

Bediüzzaman’ın ifadesi ile ikisini burada zikretmek isterim.

“Meşruiyet zemininde neş’et eden, Birinci şecere-i tuba, ittihad-ı umumîdir. Zira avam ve havas hiss-i dinle mütesaviyen mütehassistirler. Eğer din namıyla olmasa, bîçare avam mazi tarafa dönüp gidecekler, Zaman-ı Saadet’e sizi şekva edeceklerdir.

“İkinci şecere-i tuba, eydî-i şebâbete mazhar olan medeniyetimizdir. Zira Şeriat, mehasin-i medeniyete emirle beraber, medeniyeti inkıraza sevk eden ve ihtiyarlatmakta olan sefahet ve israfat ve maişetteki müthiş müsâvâtsızlıktan nehyediyor.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 33)

Kısaca özetlemek gerekirse,

1) İttihad-ı umumî: Genel olarak birlik, beraberlik, bir vücudun organları gibi birbirinin acısını hissedip yardımına koşması, bir sazın nağmeleri gibi ayni sevinci paylaşmak.

2) Sürekli genç kalan, daima büyümeye, gelişmeye müsait bir medeniyetin ortaya çıkmasına sebeptir. Bu medeniyet ihtiyarlayıp son bulan bir medeniyet olmayacaktır. Zira Kur’an hükümleri hiçbir zaman medeniyetin güzelliklerini almaya mâni değildir. Bu manada sürekli gençtir. İlimde, fende, medeniyetin getirdiği, insanlığın istifadesine sunulan her türlü güzelliğe açıktır.

İslam bize medeniyetin güzelliklerini almayı emrederken, bizi, medeniyetleri çöküşe götüren sefahet ve israfattan men etmiştir. Bugün bu emrin tabiri, sosyal bir hukuk devleti olmaktır.

Rahmetli Süleyman Demirel’in unutulmaz bir sözü vardı: “Türkiye, Hindistan gibi kazanıp İsviçre gibi harcayan bir ülke olmuştur.” Yani 85 milyonun kazancını ancak 3-5 milyon mutlu azınlık harcıyor. İnsanımızın neredeyse 60 milyonu asgari ücretle yaşar hale gelmişse burada İslam’dan ya da demokrasiden söz etmek mümkün değildir.