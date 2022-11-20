Sevinç ve hüznün şefkatle gülümsemesi

Bir ay süren umre ziyaretimizden Afyon Zafer Havaalanına döndüğümüzde kızımız, torunumuz , diğer kızımız adına damadımız bizi vuslat sevinciyle karşıladılar. Hasretle kucaklaştık.

Sevinçliydik fani dünyada fani ömür içinde yakınlarınıza, sevdiklerinize bir aylık da olsa ayrılığın verdiği hasretle kavuşmuştuk.

Onlara o kutsal topraklardan, Peygamberimiz Hz. Muhammed’den (ASM) selamlar, Allah (CC) Resulullah (ASM) aşkıyla gönülleri tutuşmuş yüzbinlerden gözyaşı ile rahmet-i rahmana ulaşan makbul dualar, o mübarek beldelerde Resulullah’a (ASM) tereddütsüz ittiba edip Allah yolunda malını, canını hiçe sayan sahabe-i kiramın 14 asır öncesinden kanları ile cihana yaydığı edep ve adabın kahramanlık hikayelerini getirdik.

Müslümanın kıblesi Kabe-i Muazzama’dan, kabenin çatı suyunun aktığı Anadolu’ya bakan, Kabe’nin üzerine düşen yağmurun bereketini Anadolu’ya akıtan ecdad yadigarı ‘altın oluk’tan rahmet ve bereketi, az bir mücahitle binler müşriki inayet-i ilahi ile küfrü içinde boğan Bedr’in arslanlarından korkusuzluğun, “inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz” ayet mealinin yaşanmış kahramanlık hikayelerini getidik. Evet biz bu hakikatlerle şevklenip cihad-ı manevi için nurun hizmetkarı olmak sevdasıyla geldik. Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da dediği gibi, “Biz muhabbet fedaileriyiz” diyerek geldik.

Bir de hüznümüz, üzüntümüz, hasretimiz var ki anlatmak çok zor. Gözümüzde yaş, yüreğimize bastığımız taş, Kemal’e ermiş ömür semayesinin sonu yaklaşmış yaş ile, ah-u figan ile bir ay da olsa yaşayıp alıştığımız o asr-ı saadetin günümüzdeki misali kavganın, fesadın, husumetin, hasedin olmadığı, Tük Pazarı’ndaki Özbek Adil kardeşimin işyerinde satın alıp tezgahta unuttuğumuz değerli hediyelik eşyalarımızı ertesi gün gittiğimizde ayni yerde bulacağımızdan emin olmanın rahatlığıyla otelde uyumanın itimat ve güveninden ayrıldık. Hüzünlüyüz çünkü biz kâinatın maliki, sahibi, Halikı, Rabbi olan Allah’ın misafiri idik. O’nun davetlisi olarak, o davete içabet etmekten şereflenen, nuruyla nurlanan kabe-i muazzama etrafında salât selâm ve dualarla yüzlerce defa, insan seli içinde ayakların bile yere değmeden adeta uçarcasına tavaf etmekten ayrıldık. Bin ah ile ağlıyoruz Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize umre nasib ettiğin gibi haccı da nasib eyle. Çoluk çocuğumuza, bizden gelecek bütün neslimize bu manevi ziyareti nasib eyle.