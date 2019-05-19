Herkes nefsine sorsun

Bundan sonra inşaallah Cuma hutbelerinde siyasî mesaj olmaz.

Biz de “Cumada hutbe; zaruriyat ve müsellematı tezkirdir, nazariyatı talim değildir” (Risale-i Nur, Mektubat, s. 543) manasına uygun bir hutbe ile Cuma namazımızı eda ederiz.

Cuma Müslümanın bayramı, duâların geri çevrilmediği bir anı içinde saklayan bir gün. “Leyle-i Kadri, umum Ramazanda; saat-i icabe-i duâyı, Cuma gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklamış.” İnşaallah duâların kabul olduğu saati yakalayıp ihlâsla duâ edenlerden olmayı Allah nasib etsin.

DELİ Mİ, VELİ Mİ?

Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer dolanır. Bir oraya, bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar.

Ama sırtındaki odunlarla güç belâa bitirir namazını.

Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar, çıkardığı ses vs. derken, tabiî cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan. Nihayet biter namaz bitmesine de her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlar. İmama kadar ulaşır sesler, hafiften tartışmalar.

İmam aynı mahalleden, bilir az çok garibin halini.

Şefkatle yaklaşır meczubun yanına ve der ki:

- Oğlum böyle namaz mı olur, sırtında odunlarla sen ne yaptın? Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin. Bak, bir daha namaz kılmaya yüksüz gel, olur mu?

Bunu duyan meczub melûl, mahzun, ama manalı bir bakışla sorar:

- Âdetiniz böyle değil mi?

- ’Ne adeti?’ der hoca.

Cemaat da toplanmış, merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir.

Bu defa meczup der ki;

- Hocam ben namaz kılmak için camiye girdim. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki; herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte, neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız, tek bana değil.

Hoca şaşırır:

- Benim sırtımda da mı var?

- Evet! der, meczub, “Hepinizin sırtı yüklü!”

Cemaatte ise hafiften “Deli işte” manasına, bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Meczub bu kez öne atılır. Tek tek cemaattekileri işaret ederek, saf bir çocuk, heyecanıyla bağırır.

- Bak! Bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk, şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun, bununkinde de yaşlı annesi vardı.

Sonra iki elini yanlarına salar, başını sallar ve umutsuzca:

- Boş yok, boş yok hiç!

O böyle söyleyince, herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar.

Aynen doğrudur dedikleri çünkü. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını. Biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği. Biri açtır, aklında yiyeceği tavuk, birinin sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır.

- Peki söyle bakalım ben de ne vardı? endişeyle hoca.

O da der ki :

- Zaten en çok da sana şaştım hoca! Sırtında kocaman bir inek vardı.

Meğerse efendim, hocanın ineği hastaymış, öldü mü ölecek mi diye düşünürmüş namazda.

Ne dersiniz, bizim sırtımızda ne gördü acaba?