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24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesindeki illerde telafi programı yapılacak

24 Nisan 2023, Pazartesi 12:19
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesinde eğitim öğretimin başladığı illere yönelik soru üzerine Özer, bölgedeki illeri depremlerden etkilenme durumuna göre 3 kategoriye ayırdıklarını belirtti.

Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hazır olan ilçelerde 27 Mart'ta eğitim öğretimin başladığını kaydetti.

Bu kapsamda Malatya'da 8 ilçe, Kahramanmaraş'ta 2 ilçe, Hatay'da 7 ilçe, Adıyaman'da 5 ilçede 27 Mart itibarıyla eğitim öğretimin başladığını aktaran Özer, "Bugün itibarıyla artık deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretim başlamış oldu." ifadesini kullandı.

"35 bin 694 öğrenci naklini kendi iline aldı"

Özer, depremden sonra başka illere naklini aldıran öğrencilerin eğitim öğretim normalleştikçe bölgeye dönmeye başladığını ve bugün itibarıyla 35 bin 694 öğrencinin nakillerini kendi illerine aldığını vurguladı.

Deprem bölgesindeki okullarda da eğitim öğretim döneminin 16 Haziran 2023'te sona ereceğini dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapacağız. Onların hazırlıkları da tamamlandı. Gerekli materyaller, dokümanlar da hızlı bir şekilde basım sürecine gitti. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz. Buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık 2 aylık bir telafi programının hazırlıkları tamamlandı. Zorunlu bir telafi programı değil, isteğe bağlı."

Öğrencilerin sınıf geçmesiyle ilgili çalışma yapıldı

Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin sınıf geçme süreçlerine yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Geçme sistemiyle ilgili bir çalışma yaptık. 10 ilimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, özellikle ikinci dönemdeki gecikmeleri de dikkate alarak, sınava girdikleri zaman ikinci dönem notlarının, birinci dönem notlarından düşük olması durumunda birinci dönem notunun geçerli olacağı ama ikinci dönem notunun, birinci dönem notundan daha yüksek olması durumunda ortalamanın söz konusu olacağı yani öğrencinin lehinde bir yaklaşımı inşallah yakında kamuoyuna duyuracağız."

67 bin 25 öğrenci başka illerde LGS'ye girecek

Deprem bölgesinde kaç öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başka illerde sınava gireceğinin sorulduğu Özer, deprem bölgesindeki yaklaşık 256 bin 8'inci sınıf öğrencisinin 67 bin 25'inin 71 ilde LGS'ye girme tercihinde bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Özer, LGS'ye ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için 3 bin 405 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursu açtıklarını belirterek, bölgede yaklaşık 150 bin 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve bu öğrencilerin de başka illerde sınava girme hakkı bulunduğunu söyledi.

45 bin öğretmenin ataması 8 Mayıs'ta yapılacak

Soru üzerine Özer, "45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'nin üzerinde öğretmeni 10 ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz, ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

Özer, "MEB'in ücretli öğretmenlerin kadro beklentisine yönelik çalışma yaptığı" iddiasıyla ilgili, öğretmen alımında uygulanan tek yönteminin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olduğunu, ücretli öğretmenlerin kadroya geçmesi ve atanmasıyla ilgili çalışma yapmadıklarını kaydetti.

AA

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