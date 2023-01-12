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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

1001 talebe daha Hafız oldu

12 Ocak 2023, Perşembe 20:00
Erzurum İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 1001 Hafız için icazet töreni düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda yapılan icazet töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topcuoğlu başta olmak üzere çok sayıda Hafız ile icazetlerini alacak bazı gençler Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Okay Memiş, törende, Erzurum'dan bütün Türkiye'ye hitap eden bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu'nun fethinin İslam Alimi Pir Ali Baba gibi manevi önderlerin gayretleri sayesinde gönüllerin fethiyle gerçekleştiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum manevi yönden çok değerli bir şehir. Burada görev yapan hocalarımıza diyorum ki, işiniz hem kolay hem de zor. Çünkü Erzurum Dinini, diyanetini ve maneviyatını bilen bir şehir. Ona göre görev yapacaksınız diye uyarılarda bulunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Üç yıldır bir pandemi yaşadık. Bu pandemide özellikle dindar vatandaşlarımız bizi hiç sıkıntıya sokmadı. Cami cemaatindeki kardeşlerimiz devletin bütün kurallarına harfiyen uydu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz devlet olarak çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Her alanda ilimde, fende, matematikte, cebirde, geometride, fizikte, kimyada yetiştireceğimiz gibi yetmez. İnancımıza göre manevi açıdan da bu çocuklarımızı çok iyi yetiştirmek zorundayız."

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı hatim duasının ardından eğitimlerini tamamlayan hafızlara protokol üyelerince icazet belgeleri ile içerisinde çeyrek altınlarında bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İl Müftüsü Rüstem Can, çevre illerin müftülüleri, icazetlerini alacak hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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