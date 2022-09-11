105 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

Üniversitelere kayıt hakkı kazanmasına rağmen bunu kullanmayan ve kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 105 bini aştı.

Üniversitelere kayıt hakkı kazanmasına rağmen bunu kullanmayan öğrenci sayısı 30 binin üzerinde artarak 105 bini aştı. Kayıt hakkı kazanmasına rağmen 105 bin 772 öğrenci üniversitelere girmedi.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın çalışmasına göre bu 105 bin kişinin 24 bin 544’ü lisans, 81 bin 228’i ise önlisans programlarına kaydını yaptırmadı. Boş kalan kontenjanlarla birlikte ek tercihler için 122 bin 209 kişilik bir yer açıldı. Böylece ilk tercihler sonucunda yüzde 2 olan boş kontenjan oranı da yüzde 12’e yükseldi.

Birgün’ün haberine göre, vakıf üniversitelerinde yaşanan fahiş artışlar da bu tercihlerde etkili oldu. Özellikle burslu olmayan bölümleri tercih eden ve yerleşen öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırmadı. Yine vakıf üniversiteleri gibi ücretli olan Kıbrıs’taki ve yabancı üniversitelerde de kayıt yaptırmayan öğrenciler oldu. Ücretli programlara kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı 18 bin 977 oldu. Devlet üniversitelerinde kira ücretleri ve barınma sorunu gibi nedenlerin yanı sıra bir anlık heyecanla yazılan önlisans bölümleri de kayıt yaptırmamada etkili oldu. Devlet üniversitelerinde hak kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 86 bin 975 oldu. Bunların 67 bin 642’sini önlisans programlarını seçen öğrenciler oluşturdu.

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