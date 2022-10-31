110 Hafız daha icazetlerini aldı

İstanbul - Pendik’te hafızlık eğitimini tamamlayan 110 erkek öğrenciye icazet belgeleri verildi. Pendik Müftülüğünün organize ettiği kursu tamamlayan 110 hafız için Pendik Çarşı Camisinde icazet merasimi düzenlendi.

Hafız öğrenciler, programda Kur’an-ı Kerim’den sureler okudu. Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, Pendik’te Kur’an kursları ve İmam Hatip proje okullarında bu yıl 110 erkek hafız ile 80 kız hafızın yetiştiğini aktararak, “Kızlarımızın merasimini daha önce yaptık. Bugün de erkek çocuklarımızın merasimlerini yapıyoruz. İyi İslam alimleri yetiştirmek istiyoruz. Bunun için Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilmesi ve onu en iyi şekilde öğrenmesi en önde gelen vazifedir. İlçemizdeki hayırseverlerin desteğiyle çocuklarını bize emanet eden velilerimiz ve başarılı hocalarımızla birlikte güzel bir iş çıkarmış olduk.” dedi. AA

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