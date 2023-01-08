"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

13 yıl sonra ders zili çaldı

08 Ocak 2023, Pazar
Giresun’un Akpınar köyünde 13 yıl atıl kalan köy okulunda ders zili iki öğrenci ile yeniden çaldı.

Giresun’da öğrenci servisi sıkıntısı nedeniyle okula gidemeyen iki öğrencinin eğitim alması için onarılan Akpınar Köyü İlkokulu’nda 13 yıl sonra tekrar eğitim verilmeye başlandı. Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyü, ilçe merkezine 50 kilometre, bölgedeki en yakın okula ise 20 kilometre mesafede yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan girişimlere rağmen köydeki iki öğrencinin en yakın okula taşınması için servis bulunamadı. Bunun üzerine 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sonunda taşımalı eğitim uygulaması ile kapanan Akpınar Köyü İlkokulu’nun tekrardan açılmasına karar verildi.

 

SOBAYI ÖĞRETMEN GETİRDİ

Köy okulunun boyası ve gerekli tadilatı ilçedeki öğretmenler ve köydeki vatandaşlar tarafından yapılarak eğitime hazır hale getirildi. Sobası bir öğretmenin evinden getirilen köy okulu biri ikinci, biri de dördüncü sınıf öğrencisi ile eğitime başladı. Okulda bir süre sonra bir dördüncü sınıf öğrencisinin de misafir olarak eğitime katılmasıyla sayı üçe çıktı. Köy yaşam merkezi olarak da faaliyet gösterecek okulda, köy halkı için kurslar düzenlenmesi de planlanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    Almanya’da 2 bin mülteci çocuk kayıp

    Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

    Solunum yolu hastalıkları salgın boyutunda

    İsrail’in zihniyeti ‘ırkçı sömürgecilik’

    BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

    Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti

    Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 32 kişi tedavi altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın kuraklık ikazı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ya cemaat, ya da “sessuzluk”
    Mehmet KARA

    Seçim manevraları
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve yeni ve tarafsız cumhurbaşkanı
    Misbah ERATİLLA

    Nazillili Terzi Mehmet’in dramı
    Genel

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    Genel

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.