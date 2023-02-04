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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

18 diploma sahibi

04 Şubat 2023, Cumartesi 19:00
Çorum'da yaşayan, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 18 diploması bulunan Mustafa Gökgöz, iki üniversiteye daha giderek eğitim hayatını sürdürüyor.

Çorum’da yaşayan, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 18 diploması bulunan Mustafa Gökgöz, iki üniversiteye daha devam ederek eğitim hayatını sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Gökgöz, 1991’de Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olduktan sonra Çorum’da kendi bilgisayar ve yazılım şirketini kurdu.

Yeni hedefi hukuk

Gökgöz, 2003 yılında tekrar başladığı eğitim hayatında farklı üniversitelerde 8’i açık öğretim, 6’sı uzaktan, 3’ü de örgün eğitim olmak üzere kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği, işletme, endüstri mühendisliği, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve lojistik branşlarında lisans; dış ticaret, adalet, medya ve iletişim alanlarında ön lisans; bilgisayar mühendisliği, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, adli bilimler, kalite yönetimi, yönetim ve strateji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminde de yüksek lisans programlarını tamamladı.  İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji, Anadolu Üniversitesi’nde görsel iletişim tasarımı lisans programlarında açık öğretimden eğitimini sürdüren Gökgöz, bunları tamamladıktan sonra hukuk ve psikoloji alanlarında da eğitim almayı hedefliyor.

AA

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