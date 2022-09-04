180 bin çocuğa kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak.

Sosyal yardım alan 108 bin 810 ailenin Başkent Kartlarına 180 bin 150 çocuğunun eğitim ve kırtasiye masrafları için 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak. Başkent Kartlara yüklenen bakiyeler yalnızca kırtasiye ve eğitim hizmeti veren esnafın dükkânlarında kullanılabilecek. Bu sayede, Ankara’da eğitim ve kırtasiye alanında faaliyet gösteren esnafın da desteklenmesi hedefleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından yaparak, şu ifadeleri kullandı: “Fırsat eşitsizliğinin geleceğimizin önüne geçmesini, evlatlarımızın ışığını gölgelemesini istemiyoruz. Sosyal yardım alan 108.810 ailemizin 180.150 çocuğuna kişi başı 300’er TL’den toplam 54.045.000 TL kırtasiye desteğimizi Pazartesi günü Başkent Kartlara yükleyeceğiz.” Ankara - Recep Gören

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