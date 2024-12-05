187 ''Hafız'' daha icazet aldı

İstanbul Kağıthane İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 187 hafız öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi.

Kağıthane Yeni Kültür Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, hafızlığın ve hafızlık eğitiminin önemine değindiği konuşmasında hafız öğrencileri, velilerini ve hocalarını tebrik etti. Şeyhülkurra Osman Aydın’ın dua ettiği program, hafızlara belgelerinin ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Haber Merkezi

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