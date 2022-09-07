"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

2,5 milyon öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü

07 Eylül 2022, Çarşamba 13:12
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Dinç, camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında başta temel dini bilgiler olmak üzere Kur'an-ı Kerim-i okuma, namaz kılma, ahlaki değerler ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- örnekliğinin öğretildiğini bildirdi.

İslam'a dair bilgi ve pratiklerin sekiz hafta boyunca öğrencilere verildiğini belirten Dinç, öğrencilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye genelindeki 78 bin 446 Kur'an kursunda 111 bin 735 görevliyle eğitim verildiğini dile getiren Dinç, "Bu yıl sekiz haftalık yaz Kur'an kurslarımızda 2 milyon 461 bin 288 öğrencimiz eğitim aldı. 4 yaşından 22 yaşına kadar yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerimiz oldu." dedi.

Bu yıl dört haftalık yatılı yaz Kur'an kursları da düzenlediklerini açıklayan Dinç, "İçinde pikniğin, gezinin olduğu, tarih ve kültürel bilincin aşılandığı bir eğitim programı uygulandı. Bu yılki yatılı yaz Kur'an kurslarımız 675 Kur'an kursu öğreticimiz tarafından verildi. Toplam 7 bin 577 öğrencimiz bu dört haftalık kurs imkanından yararlandı." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarının öğrencilerin dini hayatlarının şekillenmesinde etkili olduğunu vurgulayan Dinç, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın kök değerlerimizle buluştuğu, geleceğe dair dini ve manevi hayatlarının şekillenmesine yönelik tohumların atıldığı ilim ve irfan merkezleridir." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNESCO: Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

    Suudi Arabistan 'kapıda' vize alma uygulaması başlattı

    Brent petrolde son durum?

    2,5 milyon öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü

    Avrupa'da 9 ayda 750 bin hektar alan kül oldu

    Kupa 2'de 129. maç: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlayacak

    Rusya, Harkiv'e saldırdı

    Mersin'deki orman yangını devam ediyor

    2023 hedefleri de fiyasko

    Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı

    Almanya, nükleer santralleri yedekte tutuyor

    Enflasyon ve savaş çatışma riskini artırdı

    BİK’in çifte standardı

    Kılıçdaroğlu: Ortak miting yapabiliriz

    Rant zihniyeti Yassıada'da da çöktü

    Gıda enflasyonu % 228

    Tarım Kredi indirimi etkisiz kaldı

    Buğday fiyatı bizde niye düşmedi?

    Tasarrufu, mecbur kalmadan yapalım

    İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime doğru hukuk ve muhalefet
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar-2
    Süleyman KÖSMENE

    Tefekkür için biraz susalım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist sistem pençesinden nasıl kurtarabiliriz?
    Risale-i Nur'dan

    Asıl mesele bu zamanın cihad-ı mânevîsidir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    “En iyi” olmak için
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çöldeki Cennet bahçeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Risale-i Nur okulu hayat boyu eğitim vermektedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.