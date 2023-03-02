202 bin öğrenci başka illere nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı. Depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını belirten Özer, deprem felaketi yaşanan iller dışındaki 71 ilin hepsine farklı sayıda öğrenci naklinin yapıldığını aktardı. AA

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