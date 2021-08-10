2021 YKS'de ek yerleştirme ve yeni baraj puanı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." AA

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