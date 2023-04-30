"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

30 Nisan 2023, Pazar 17:28
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 öğretim yılında Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci, 184 bin 566 öğretim elemanı bulunduğunu bildirdi.

YÖK, 2022-2023 öğretim yılına ilişkin yükseköğretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6 milyon 950 bin 142 öğrencinin 6 milyon 204 bin 78'i devlet üniversitelerinde, 735 bin 433'ü vakıf üniversitelerinde, 10 bin 631'i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

Bu eğitim öğretim yılında üniversitelere 1 milyon 846 bin 654 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 620 bin 688'i devlet üniversitelerine, 221 bin 494'ü vakıf üniversitelerine, 4 bin 472'si vakıf meslek yüksekokullarına kaydoldu.

Yükseköğretim kurumlarından 2021-2022 akademik yılında 903 bin 673 kişi mezun oldu. Bunların 773 bin 325'i devlet üniversitelerinden, 127 bin 957'si vakıf üniversitelerinden, 2 bin 391'i vakıf meslek yüksekokullarından diploma aldı.

Öğretim elemanı sayısı

2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 184 bin 566 öğretim elemanının 154 bin 981'i devlet üniversitelerinde, 29 bin 338'i vakıf üniversitelerinde, 247'si vakıf meslek yüksekokullarında bulunuyor.

Öğretim elemanlarının 34 bin 280'i profesör, 22 bin 462'si doçent, 44 bin 216'sı doktor öğretim üyesi, 37 bin 39'u öğretim görevlisi ve 46 bin 569'u araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

AA

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

    Malatya - Akçadağ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

    Doğruyu söyle, şeffaf ol

    Türkiye kucaklaşacak

    Sudanlılar'dan barış ve istikrar çağrısı

    Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

    Erdoğan’a seçim güvenliği çağrısı

    Kahramanmaraş'ın rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

    YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak

    Değişimin adresi; adalet, hak, hukuk olacak

    Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor

    Dini istismar ediyorlar

    Seçimin anahtarı gençlerin elinde

    Meteoroloji'den Doğu bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı

    Fenerbahçe'den Sivas'ta kritik galibiyet

    İstişare ile yöneteceğiz

    Bakan Soylu'nun ‘14 Mayıs seçimi siyasî darbe girişimi’ sözüne tepkiler sürüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medyascope’a söylediklerimiz
    Ahmet BATTAL

    Uyanın, toplanın artık ey demokratlar
    Osman ZENGİN

    Hoş safâ geldiniz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve İslâmcı partiler
    Mehmet KARA

    Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmayın
    Risale-i Nur'dan

    Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslam’ı kendine alet etsin
    Bahriye Kavalcı

    Acziyet
    Rukiye Anar

    Abese suresi ile gelen mesaj
    Adnan NACİR

    Techno orucu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.