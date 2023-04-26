2023-YKS başvuru tarihi uzatıldı

2023-YKS başvuru/geç başvuru döneminde bilgilerini sisteme girmiş olup sınav ücretini yatıramamış adayların başvuru tarihini uzattı.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, ikametgahı afet bölgesi kapsamında olan illerde bulunan ve geç başvuru dönemine kadar sisteme bilgilerini girmiş olup başvurusunu tamamlayamamış olan adaylara özel son başvuru tarihi uzatıldı. Belirtilen statüdeki adaylar, sınava girmek istemeleri halinde 27 Nisan 2023 saat 23.59’a kadar “https://ais.osym.gov.tr” adresinde, ikamet bilgileri kısmında afet bölgesini seçerek başvurularını yapabilecek.

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